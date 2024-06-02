"المصيلحى": دراسة طرح خبز مدعم بسعر 125 قرشًا لغير حاملى بطاقات التموين

أعلن الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، عن دراسة طرح الخبز المدعم لغير حاملي بطاقات التموين وغير المستفيدين من منظومة الدعم بسعر التكلفة، وهو 125 قرشا للرغيف، وذلك في إطار الحرص على توفير الخبز لكل الفئات، مع استمرار صرف الخبز المدعم لأصحاب البطاقات بسعر 20 قرشا للرغيف، لافتًا إلى أنه تم صرف ما يقرب من 291 مليون رغيف خبز مدعم لأصحاب البطاقات التموينية في أول يوم لتطبيق بيع الرغيف بسعر 20 قرشا، أمس، مع انتظام عمل المخابز على مستوى كافة محافظات الجمهورية في إنتاج الخبز وصرفه لأصحاب البطاقات التموينية.

حصة ثابتة

وأوضح "المصيلحي" أن حصة الفرد من الخبز المدعم على بطاقة التموين ثابتة، وهي 5 أرغفة يوميا، بما يعادل 150 رغيفًا شهريًا. وذكر أن الوزارة تقوم أيضا بتوفير السلع الأساسية وطرحها لأصحاب البطاقات بأسعار مخفضة، وذلك بقيمة الدعم المخصص لكل مواطن شهريا على البطاقة، كما يتم طرح كل السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن بأسعار مخفضة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة.