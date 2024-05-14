جيش الاحتلال يشن هجمات صاروخية على مناطق لحزب الله جنوب لبنان

أعلن أفيخاي أدرعي المتحدث بإسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم، شن هجوم علي مباني عسكرية تابعة لحزب الله اللبناني في عدة مناطق جنوب لبنان.

وقال أدرعي في منشور له عبر موقع التواصل الاجتماعي "إكس"، أن طائرات الاحتلال الإسرائيلي أغارت على مبنى عسكري، رصد داخله عنصر من حزب الله في منطقة العديسة جنوب لبنان.

وتابع أدرعي "كما أغارت طائرات سلاح الجو خلال الليلة الماضية على عدة مبان عسكرية لحزب الله في الخيام ومباني عسكرية أخرى في كفركلا.

قصف مدفعي يستهدف رفح وحي الزيتون بقطاع غزة



وفي وقت سابق من اليوم، ذكرت قناة "القاهرة الإخبارية"، نقلًا عن وسائل إعلام فلسطينية، بأن غارات إسرائيلية، استهدفت وسط مدينة رفح الفلسطينية جنوبي قطاع غزة.

كما أشارت "القاهرة الإخبارية"، إلى أن هناك عددًا من الجرحى جراء قصف لقوات الاحتلال الإسرائيلي منزلًا غرب مدينة غزة، وقصف مدفعي يستهدف وسط حي الزيتون.

وقال مراسل فضائية القاهرة الإخبارية من معبر رفح، أيمن عماد، إن مصر سخرت مطار العريش وميناء العريش البحري لاستقبال المساعدات الدولية التي تتدفق منذ الحرب القائمة على قطاع غزة.

وتابع، خلال رسالة له على الهواء مباشرة، اليوم، أن مصر تعمل على تسهيل تلك المساعدات من قبل المخازن التي خصصتها الدولة في مدينة العريش التي تعمل على تجهيز تلك المساعدات، ثم إرسالها إلى قطاع غزة حسب الأولوية بالتنسيق مع الهلال الأحمر الفلسطيني.

وأشار إلى أن جميع التجهيزات توقفت مؤقتًا، حينما بسطت قوات الاحتلال الإسرائيلي سيطرتها الكاملة على معبر رفح البري أو منفذ كرم أبو سالم من الجهة الفلسطينية ومنع جميع المساعدات، ولكن الوضع ما زال في حالة الاستعداد والتأهب من الجانب المصري.

وأكد على الهواء مباشرة أن هناك تحليق كثيف لطائرات الاحتلال الإسرائيلي في سماء رفح الفلسطينية، والتي تسمى بـ"الطائرة الزنانة" وهي التي تسبق أي عملية عسكرية أو غير ذلك او شن غارات حربية على المناطق في مدينة رفح.