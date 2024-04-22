الإثنين 22 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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يوسف الحسيني: عقوبات مرتقبة على وحدة نيتسح يهودا العسكرية فى الضفة الغربية

يوسف الحسيني
يوسف الحسيني

أعلن الإعلامي يوسف الحسيني عن احتمالية فرض عقوبات دولية على وحدة "نيتسح يهودا" الإسرائيلية، والتي تتخذ من الضفة الغربية مركزًا لها.

وأشار "الحسيني"، خلال تقديمه لبرنامج "التاسعة" المُذاع على القناة الأولى، إلى أن هذه الوحدة تعتبر ملاذًا للمستوطنين اليمينيين المتشددين الذين لم يجدوا مكانًا لهم ضمن الوحدات القتالية الأخرى في الجيش الإسرائيلي.

وأضاف "الحسيني" في حديثه مساء الأحد، أن العقوبات المحتملة تأتي في إطار تطبيق "قوانين ليهي"، التي وضعها السيناتور الأمريكي باتريك ليهي في التسعينات، والتي تنص على منع تقديم الدعم العسكري لأي فرد أو وحدة أمنية تثبت تورطها في ارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان.

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