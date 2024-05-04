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أسعار الفسيخ والرنجة في شم النسيم 2024

اسعار الفسيخ والرنجة
اسعار الفسيخ والرنجة

أسعار الفسيخ والرنجة في شم النسيم 2024.. كلمات تصدرت محركات البحث العالمي جوجل خلال الساعات القليلة الماضية تزامنًا مع قرب الاحتفال بيوم شم النسيم، من قبل عدد كبير من المواطنين المصريين، ونتيجة لذلك ينشر موقع الدستور خلال السطور التالية متوسط أسعار الفسيخ والرنجة في شم النسيم 2024. 

سعر الفسيخ بالأسواق اليوم 

يتراوح متوسط سعركيلو الفسيخ ملح خفيف بالأسواق من 450 لـ 500 جنيهًا، وسعر كيلو الفسيخ ملح وسط، من 400 لـ 450 جنيهًا، وسجل سعر كيلو الفسيخ المخلي نحو 475 جنيهًا تقريبًا.

سعر الفسيخ في منافذ وزارة الزراعة 

سجل سعر كيلو الفسيخ في منافذ وزارة الزراعة المصرية اليوم السبت نحو 270 جنيهًا.

سعر الرنجة بالأسواق اليوم 

تراوح سعر كيلو الرنجة الهولندية بين 120 لـ 200 جنيهًا، كما سجل سعر كيلو الرنجة المخلية نحو 255 جنيهًا، وبلغ سعر كيلو الرنجة بطارخ من 280 لـ 300 جنيهًا، كما بلغ سعر كيلو الرنجة بطارخ مخلية من 305 لـ 330 جنيه.

"صحة الدقهلية" تفاجئ محلات الفسيخ والرنجة قبل شم النسيم وعيد القيامة

سعر الرنجة في منافذ وزارة الزراعة 

سجل سعر كيلو الرنجة في منافذ وزارة الزراعة اليوم السبت الموافق 2024 نحو 120 جنيهًا.

موعد اجازة شم النسيم 2024

كما ارتفع البحث على محركات جوجل خلال الأيام الماضية من كبار المواطنين والمواظفين العاملين بالقطاعين العام والخاص عن موعد اجازة شم النسيم 2024، وستكون إجازة شم النسيم  بعد غد الإثنين الموافق 6 مايو 2024، للاحتفال بمناسبة عيد شم النسيم 2024، كما أعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء في وقت سابق أنه تم ترحيل موعد اجازة عيد العمال من يوم الاربعاء الموافق 1 مايو إلى يوم الاحد الموافق 5 مايو 2024.

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