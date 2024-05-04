عاجل| هل يزامل الننى مجددًا؟.. "تليجراف" تكشف عن مفاجأة بشأن مستقبل صلاح

"أرسنال يمتلك فرصة ذهبية للتعاقد مع محمد صلاح"، هكذا فجرت صحيفة "تليجراف" مفاجأتها بشأن مستقبل نجمنا المصري في الميركاتو الصيفي المقبل.

ويحوم الغموض حول مستقبل محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، في ظل انتهاء عقده بنهاية الموسم المقبل، أي في صيف 2025.

أرسنال يدرس فكرة التعاقد مع محمد صلاح في الصيف

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "ديلي إكسبريس" البريطانية، نقلًا عن نظيرتها "تليجراف"، فإن نادي أرسنال الذي يلعب له نجمنا المصري محمد الننى قد يحاول التعاقد مع محمد صلاح في الصيف المقبل، مشيرة إلى رغبة المدرب الإسباني ميكيل أرتيتا في دعم مركز الجناح الأيمن، رغم وجود بوكايو ساكا.

وأكدت التقارير الصحيفة أن أرتيتا كان يريد التعاقد مع مهاجم جديد، ليكون بديلًا للبرازيلي جابريل جيسوس، الذي تراجع مستواه بشكل ملحوظ.

تقرير صحيفة “ديلي إكسبريس” نقلًا عن نظيرتها “تليجراف” بشأن مستقبل محمد صلاح

ولكن هذه الخطة تغيّرت، بعدما قرر أرتيتا تغيير مركز كاي هافيرتز، ليتألق بشكل كبير مع أرسنال خلال الفترة الأخيرة.

وبالتالي، أصبح أرتيتا في حاجة إلى لاعب مميز يجيد اللعب في مركز الجناح الأيمن، وبالتأكيد لن يكون هناك أفضل من محمد صلاح الذي يواصل التألق موسمًا تلو الآخر.

وأضافت الصحيفة، في تقريرها، أن إيدو، المدير الرياضي لنادي أرسنال، يريد خلق حالة من التنافس القوي بين اللاعبين في مركز الجناح، والذي يتواجد فيه بوكايو ساكا، جابرييل مارتينيلي، لياندرو تروسار، بالإضافة إلى محمد صلاح في حال قدومه إلى ملعب "الإمارات".

وأشارت الصحيفة إلى أن وجود محمد صلاح في مركز الجناح الأيمن سيخلق منافسة قوية مع بوكايو ساكا.

أما في حال مشاركة محمد صلاح في مركز الهجوم، فإنه سينافس كاي هافيرتز، وبذلك سيبذل اللاعبون قصارى جهدهم لتحقيق الأفضل لحجز مكان في التشكيل الأساسي.

وحال انضمام محمد صلاح إلى صفوف أرسنال سيزامل مواطنه محمد النني للمرة الثالثة، بعد أن سبق لهما اللعب سويًا في نادي المقاولون العرب ومن بعده بازل السويسري.

يأتي ذلك في الوقت الذي شهد فيه خلافًا حادًا بين محمد صلاح ويورجن كلوب، أثناء مباراة ليفربول ووست هام يونايتد، التي انتهت بالتعادل الإيجابي بنتيجة 2-2.

ودخل محمد صلاح في مشادة كلامية مع كلوب، وصلت لحد الإيماءات بالأيدي؛ وذلك بسبب غضبه من جلوسه على مقاعد البدلاء.

وشارك محمد صلاح في 29 مباراة مع ليفربول في بطولة الدوري الإنجليزي هذا الموسم، سجل خلالها 17 هدفًا، وقدم 9 تمريرات حاسمة.