مسئول إسرائيلى: حرب غزة لن تنتهى بعد إطلاق سراح المحتجزين

نفى مسئول إسرائيلي، السبت، انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي بالكامل من قطاع غزة في إطار صفقة للإفراج عن المحتجزين الإسرائيليين لدى حركة حماس.

وأكد مسئول إسرائيلي قريب من المحادثات الجارية بشأن صفقة المحتجزين بحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، عدم صحة تقارير وسائل الإعلام التي قالت إن الولايات المتحدة ضمنت أن إسرائيل سوف تسحب جميع قواتها من غزة في ختام اتفاق وقف إطلاق النار على ثلاث مراحل.

وتابع المسئول ذاته "خلافًا للتقارير، لن توافق إسرائيل تحت أي ظرف من الظروف على إنهاء الحرب كجزء من اتفاق لإطلاق سراح الرهائن".

وأوضح المسئول ذاته بحكومة الاحتلال أن جيش الاحتلال الإسرائيلي سوف يدخل مدينة رفح ويدمر ما تبقى من كتائب حماس هناك مع أو بدون مهلة مؤقتة للسماح بإطلاق سراح الرهائن، مشيرًا إلى أن إسرائيل رفضت مرارًا إنهاء الحرب لتدمير حماس في غزة كشرط لصفقة إطلاق سراح المحتجزين.

حماس: إصرار نتنياهو على دخول رفح سيفشل المفاوضات

وقال أسامة حمدان، المتحدث باسم حماس في تصريحات إعلامية في وقت سابق إن إصرار رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو على دخول إسرائيل إلى مدينة رفح في أقصى جنوب غزة بغض النظر عن صفقة تبادل المحتجزين المحتملة هو عنصر أساسي تتم مناقشته في المحادثات الجارية في القاهرة اليوم.

وقال أسامة حمدان، المتحدث باسم حماس، إنه للأسف، كان هناك بيان واضح من نتنياهو يقول إنه بغض النظر عما قد يحدث، سواء كان هناك وقف لإطلاق النار أم لا، فإنه سيواصل الهجوم.

وأضاف "هذا يعني أنه لن يكون هناك وقف لإطلاق النار، وهذا يعني أن الهجوم سيستمر، وهو ما يتعارض مع ما نناقشه".

وقال المتحدث باسم حماس إن المحادثات مع الوسطاء المصريين والقطريين "تسير قدما"، مشيرا إلى أنهم يركزون على القضية الرئيسية، وهي وقف إطلاق النار الكامل والانسحاب الكامل من غزة.

ودعت حماس إلى إنهاء كامل للحرب على غزة، وانسحاب جميع قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي من غزة، في حين تتمسك حكومة الاحتلال بأنها ستستمر في الإطاحة بحكم حماس في القطاع بعد توقف القتال.

وأضاف حمدان "على الأقل، نريد أن نعرف بالضبط ماذا يعني ذلك، وتصريحه، ورد فعل الوسطاء ونفهم أن أي إنجاز لوقف إطلاق النار يعني أنه لن يكون هناك المزيد من الهجمات على غزة ورفح".

وأكد حمدان أن الولايات المتحدة قادرة على إنهاء الحرب في غزة فورا إذا أرادت ذلك.