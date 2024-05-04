سعر الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم السبت 4-5-2024

زاد البحث عن سعر الفراخ البيضاء والبيض اليوم السبت 4-5-2024 في بورصة الدواجن، وذلك مع تطبيق المبادرة الحكومية التي تهدف إلى خفض أسعار السلع الغذائية في الأسواق المصرية بقيمة 15%، وذلك في إطار الحرص على مصالح المواطنين من محدود الدخل.

سعر الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن اليوم السبت 4-5-2024

نوضح للقراء سعر الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن اليوم السبت 4-5-2024 وذلك في ظل انخفاض الأسعار في السوق المحلي للمستهلكين في ظل توفير السيولة الدولارية اللازمة وخروج البضائع من الجمارك وتوفيرها في الأسواق وجاءت أسعار الطيور في الأسواق المصرية كما يلي:-

سجل كيلو الفراخ البيضاء في المزارع للتجار نحو 77 جنيها، وفي المحلات التجارية للمستهلكين نحو 90 جنيها بإضافة تكلفة النقل.

سجل كيلو الفراخ البلدي في المزارع للتجار نحو 105 جنيهات، وفي المحلات التجارية للمستهلكين نحو 110 جنيهات بإضافة تكلفة النقل.

سجل كيلو الفراخ الساسو في المزارع للتجار نحو 91 جنيها، وفي المحلات التجارية للمستهلكين نحو 100 جنيه بإضافة تكلفة النقل.

سجل كيلو الفراخ الأمهات في المزارع للتجار نحو 70 جنيها، وفي المحلات التجارية للمستهلكين نحو 80 جنيها بإضافة تكلفة النقل.

أسعار الكتاكيت اليوم

يتراوح سعر الكتكوت البلدي الحر عمر يوم من 10 إلى 10.25 جنيه.

يتراوح سعر الكتكوت البلدي المشعر عمر يوم من 10.25 إلى 10.50 جنيه.

يتراوح سعر الكتكوت البلدي الهجين عمر يوم من 10.75 إلى 11 جنيها.

يتراوح سعر الكتكوت الروزي للتسمين عمر يوم من 20.00 إلى 20.25 جنيه.

يتراوح سعر الكتكوت الروزي الفيومي عمر يوم من 18 إلى 18.25 جنيه.

يتراوح سعر الكتكوت الجميزة عمر يوم من 19 إلى 19.25جنيه.

يتراوح سعر الكتكوت الساسو شيفر بيور من 18.50 إلى 18.75جنيه.

يتراوح سعر الكتكوت الأبيض فوق 42 جرام من 33.50 إلى 33.75 جنيه.

أسعار البيض اليوم

سجلت كرتونة البيض الأبيض في المزارع للتجار نحو 120 جنيها، وفي المحلات التجارية للمستهلكين نحو 130 جنيها.

سجلت كرتونة البيض الأحمر في المزارع للتجار نحو 125 جنيها وفي المحلات التجارية للمستهلكين نحو 139 جنيها.

سجلت كرتونة البيض البلدي في المزارع للتجار نحو 115 جنيها، وفي المحلات التجارية للمستهلكين نحو 140 جنيها.