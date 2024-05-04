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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مصر

سعر الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم السبت 4-5-2024

سعر الفراخ البيضاء
سعر الفراخ البيضاء

زاد البحث عن سعر الفراخ البيضاء والبيض اليوم السبت 4-5-2024 في بورصة الدواجن، وذلك مع تطبيق المبادرة الحكومية التي تهدف إلى خفض أسعار السلع الغذائية في الأسواق المصرية بقيمة 15%، وذلك في إطار الحرص على مصالح المواطنين من محدود الدخل.

سعر الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن اليوم السبت 4-5-2024

نوضح للقراء سعر الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن اليوم السبت 4-5-2024 وذلك في ظل انخفاض الأسعار في السوق المحلي للمستهلكين في ظل توفير السيولة الدولارية اللازمة وخروج البضائع من الجمارك وتوفيرها في الأسواق وجاءت أسعار الطيور في الأسواق المصرية كما يلي:-

سجل كيلو الفراخ البيضاء في المزارع للتجار نحو 77 جنيها، وفي المحلات التجارية للمستهلكين نحو 90 جنيها بإضافة تكلفة النقل.

سجل كيلو الفراخ البلدي في المزارع للتجار نحو 105 جنيهات، وفي المحلات التجارية للمستهلكين نحو 110 جنيهات بإضافة تكلفة النقل.

سجل كيلو الفراخ الساسو في المزارع للتجار نحو 91 جنيها، وفي المحلات التجارية للمستهلكين نحو 100 جنيه بإضافة تكلفة النقل.
سجل كيلو الفراخ الأمهات في المزارع للتجار نحو 70 جنيها، وفي المحلات التجارية للمستهلكين نحو 80 جنيها بإضافة تكلفة النقل.

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آخر تحديث| سعر الذهب اليوم الجمعة 3-5-2024 فى مصر للبيع والشراء

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تحديث لحظي.. سعر الذهب اليوم في مصر للبيع والشراء بالجنيه المصري والدولار

أسعار الكتاكيت اليوم

يتراوح سعر الكتكوت البلدي الحر عمر يوم من 10 إلى 10.25 جنيه.

يتراوح سعر الكتكوت البلدي المشعر عمر يوم من 10.25 إلى 10.50 جنيه.

يتراوح سعر الكتكوت البلدي الهجين عمر يوم من 10.75 إلى 11 جنيها.

يتراوح سعر الكتكوت الروزي للتسمين عمر يوم من 20.00 إلى 20.25 جنيه.
يتراوح سعر الكتكوت الروزي الفيومي عمر يوم من 18 إلى 18.25 جنيه.

يتراوح سعر الكتكوت الجميزة عمر يوم من 19 إلى 19.25جنيه.

يتراوح سعر الكتكوت الساسو شيفر بيور من 18.50 إلى 18.75جنيه.

يتراوح سعر الكتكوت الأبيض فوق 42 جرام من 33.50 إلى 33.75 جنيه.

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انخفاض سعر أوقية الذهب عالميًا بنسبة 0.1%

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سعر الدولار والعملات الأجنبية اليوم الجمعة 3-5-2024

أسعار البيض اليوم

سجلت كرتونة البيض الأبيض في المزارع للتجار نحو 120 جنيها، وفي المحلات التجارية للمستهلكين نحو 130 جنيها.

سجلت كرتونة البيض الأحمر في المزارع للتجار نحو 125 جنيها وفي المحلات التجارية للمستهلكين نحو 139 جنيها.

سجلت كرتونة البيض البلدي في المزارع للتجار نحو 115 جنيها، وفي المحلات التجارية للمستهلكين نحو 140 جنيها.

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أسعار الفراخ البيضاء والبيض في بورصة الدواجن اليوم

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