الجمعة 03 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

الفراخ البيضاء بـ86 جنيها للمستهلك.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الجمعة

اسعار الدواجن اليوم
اسعار الدواجن اليوم

استقرت أسعار الدواجن اليوم الجمعة في الأسواق والمحلات، حيث سجل سعر الفراخ البيضاء بين 77 و78 جنيهًا في المزرعة، وتصل للمستهلك بسعر من 86 جنيهًا إلى 94 جنيهًا حسب المنطقة، فيما سجلت أسعار الفراخ البلدي نحو 105 جنيهات في  المزرعة، لتصل إلى المستهلكين ما بين 117 و123 جنيهًا.

أسعار الدواجن اليوم

وسجلت أسعار الدواجن الساسو الحمراء 91 جنيهًا للكيلو في المزرعة، لتصل إلى المستهلك ب105 جنيهات للكيلو، في حين  سجل سعر الفراخ البيضاء الأمهات سعر 75 جنيهًا للكيلو، وتصل للمستهلك بسعر 83 جنيهًا.

سعر البانية اليوم 

سجل سعر البانيه اليوم في الأسواق ما بين 190 و200 جنيه للكيلو الواحد، وقد يزيد حسب المنطقة السكنية، وسجل سعر صدور الدجاج ما بين 122 و125 جنيهًا، وسجل سعر كيلو الأوراك للمستهلك 110 جنيهات، وتراوح سعر كيلو البط البلدي بين 115 و120 جنيهًا.

تراجع أسعار الفراخ البيضاء والبيض في بورصة الدواجن اليوم الخميس

أسعار الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم الجمعة 3-5-2024

أسعار البيض اليوم

وسجل سعر البيض الأبيض 125 جنيها للكرتونة في المزرعة ويصل السعر للمستهلك بـ130 جنيهًا، وسجل سعر البيض الأحمر 120 جنيهًا للكرتونة في المزرعة، ويصل إلى المستهلك بـ125 جنيهًا وسجل البيض البلدي بين 115 جنيهًا للكرتونة في المزرعة يصل للمستهلك بـ140 جنيهًا.

وكان أكد الدكتور رفيق قاسم، مدير الدواجن بقطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة واستصلاح، أن الفترة الحالية تشهد زيادة في استهلاك الدواجن وتحرك الأسعار نتيجة الطلب على الدواجن، حيث أن الفراخ هي المتاح بالنسبة للمستهلك العادي، وهي متناول جميع المستهلك وعليها طلب مرتفع وأن معارض ومنافذ الزراعة وباقي المنافذ الحكومية خفضت الأسعار. 

وقال قاسم إن المعارض والمنافذ الحكومية حدت من ارتفاع الأسعار وبلغ أسعار الدواجن 110 جنيهات للمستهلك والبيض بسعر 155 جنيها للطبق، وخلال أسبوع و10 أيام ستنخفض الأسعار.

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