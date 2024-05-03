مع الصباح الباكر، يحرص المواطنون على معرفة أسعار الفراخ البيضاء والبيض في بورصة الدواجن اليوم عبر جوجل، حيث أعلنت بورصة الدواجن عن تراجع في سعر الفراخ البيضاء بشكل ملحوظ، وبلغت نحو 83 جنيهًا للمستهلك في صباح اليوم الجمعة 3-5-2024، عقب حملات المقاطعة التي توسعت وشملت أيضا مقاطعة البيض، ولقيت هذه الحملات استجابة واسعة بالقاهرة الكبرى والمحافظات.

أسعار الفراخ البيضاء والبيض في بورصة الدواجن اليوم

تستعرض الدستو» أسعار الفراخ البيضاء اليوم الجمعة في بورصة الدواجن والأسواق والمحلات، طبقا لآخر التحديثات المعلنة من قبل بورصة الدواجن اليوم.

أسعار الدواجن اليوم في مصر

بلغت أسعار الفراخ البيضاء اليوم الجمعة في بورصة الدواجن، نحو قيمة 73 جنيهًا للكيلو الواحد في أرض المزرعة، بينما ستصل الدواجن للمستهلك بمبلغ 83 جنيهًا للكيلو، ويختلف السعر من مكان لمكان لآخر، إذ ستضاف أسعار النقل وغيرها.

سعر الفراخ البلدي اليوم الجمعة

وبلغ سعر الكيلو الفراخ البلدي اليوم الجمعة ما بين قيمة 116 و122 جنيهًا للمستهلك.

بلغ سعر البانيه قيمة 195 جنيهًا للكيلو الواحد.

سعر كيلو الأوراك اليوم الجمعة

سجل سعر صدور الدجاج اليوم الجمعة ما بين مبلغ 122 و125 جنيهًا.

وصل سعر كيلو الأوراك اليوم للمستهلك قيمة 110 جنيهات.

تراوح سعر كيلو البط البلدي اليوم الجمعة ما بين 115 و120 جنيهًا.

وصل سعر الأرانب نحو قيمة 110 جنيهًا للكيلو الواحد.

وصل سعر البط المجمد قيمة 120 جنيهًا للكيلو.

جاء سعر جوز الحمام بنحو قيمة 120 جنيهًا.

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سعر كرتونة البيض اليوم

وبلغ سعر البيض الأبيض قيمة 125 جنيها للكرتونة ويصل السعر للمستهلك مبلغ 130 جنيهًا، وسعر البيض الأحمر قيمة 120 جنيهًا للكرتونة، ويصل إلى المستهلك حوالي 125 جنيهًا والبيض البلدي ما بين 115 جنيهًا للكرتونة وسيصل للمستهلك بحوالي 140 جنيهًا.