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اقتصاد

آخر تحديث| سعر الذهب اليوم الجمعة 3-5-2024 فى مصر للبيع والشراء

الذهب
الذهب

ارتفع سعر الذهب خلال تعاملات اليوم الجمعة، وحقق الذهب عيار 21 مكاسب بلغت 10 جنيهات، رغم الخسائر الحادة التي أصابت سوق الذهب العالمي خلال جلسة اليوم. 

 

وتعرض الدستور في التقرير التالي بالمصنعية| سعر الذهب اليوم الجمعة 3-5-2024 في مصر للبيع والشراء. 

 

سعر الذهب في مصر بالمصنعية

تتراوح مصنعية الذهب عيار 21 – أكثر أعيرة الذهب تداولًا في السوق المصري – بين 60 جنيه إلى 100 جنيه، وتتجه بعض محلات الصاغة إلى حسابها لتكون بنسبة 6% من سعر جرام الذهب عيار 21. 

 

بينما ترتفع مصنعية الذهب عيار 18 إلى 14% من سعر جرام الذهب عيار 18.

تراجع 20 جنيهًا.. أسعار الذهب اليوم محليًا وعالميًا

تحديث لحظي.. سعر الذهب اليوم في مصر للبيع والشراء بالجنيه المصري والدولار

سعر الذهب في مصر

سعر الذهب عيار 24 : بيع 3،486 جنيه، وللشراء 3،509 جنيه. 

سعر الذهب عيار 22 : بيع 3،195 جنيه، وللشراء 3،216 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 :  بيع 3،080 جنيه، وللشراء 3،060 جنيه.

سعر الذهب عيار 18:  بيع 2،640 جنيه، وللشراء 2،622 جنيه.

سعر الذهب عيار 14: بيع 2،033 جنيه، وللشراء 2،047 جنيه.

سعر الذهب عيار 12 : بيع 1،743 جنيه، وللشراء 1،754 جنيه.

الاونصة: بيع 108،406 جنيه، وللشراء 109،117 جنيه.

الجنيه الذهب: بيع 24،400 جنيه، وللشراء 24،560 جنيه.

الكيلو الذهب: بيع 3،485،714 جنيه، وللشراء 3،508،571 جنيه.

 

سعر الذهب اليوم بالدولار

سجل سعر الذهب العالمي تراجع حاد خلال جلسة تعاملات اليوم لتفقد كافة مكاسبها التي حققتها في الجلسة السابقة بضغط من الدولار، وارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية.

 

وسجلت أسعار العقود الفورية لمعدن الذهب هبوطا قويا بنسبة 0.64% لتسجل ‪2304.48 دولار للأوقية، فيما ارتفعت أسعار الذهب الآجلة بنحو 0.10% إلى 2313.3 دولار للأوقية.

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