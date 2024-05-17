الجمعة 17 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بالأسماء.. ننشر التشكيل الجديد لنادى قضاة مجلس الدولة

اللجنة القضائية
اللجنة القضائية

أعلنت اللجنة العامة المشرفة علي انتخابات نادي قضاة مجلس الدولة برئاسة المستشار محمد شتات، تشكيل مجلس الإدارة الجديد والذي يضم كل من:

رئيس مجلس الإدارة  المستشار عبد السلام النجار 
نائب رئيس مجلس الادارة المستشار الدكتور محمد حسن 
السكرتير العام المستشار خالد سالم 
أمين الصندوق المستشار أحمد الشحات

نائب رئيس ووكيل المجلس: 

المستشار نادر جاويش و المستشار أحمد عثمان

مقعد مستشار ومستشار مساعد:

المستشار عبد الحميد الصادق 
المستشار معتز الخولي 
المستشار حمدي رضوان

مقعد درجة نائب فيما دونها:
المستشار محمود ندير 
المستشار إسلام هيبة 
المستشار عمرو عثمان

المستشارون السابقون:

المستشار محمود العطار

وفتح باب التصويت بنادي قضاة مجلس الدولة الساعة التاسعة صباح اليوم  لإجراء أول دورة انتخابية بعد إقرار لائحة النظام الأساسي لناديي قضاة مجلس الدولة بالقاهرة والإسكندرية الصادرة بقرار  المستشار  رئيس مجلس الدولة رقم (226) لسنة 2024 والمنشورة بالوقائع المصرية بالعدد (83) في 2024/4/8.

والتى قامت بدورها بفتح باب الترشح لانتخابات النادي خلال الفترة من  الأربعاء  17 ابريل وحتى الثلاثاء  23 ابريل بمقر النادي، وقد تم تلقى الطلبات منذ اليوم الأول وحددت اللجنة جدولا زمنيا لتلقى الطلبات والاعتراضات والتنازلات ثم أعلنت القائمة النهائية للمرشحين.

‎وأكدت اللجنة المؤقتة لإدارة العملية  الانتخابية، أنه وفقًا للائحة النظام الأساسى للنادى، فإن تشكيل مجلس الإدارة يكون مكونا من  رئيس مجلس إدارة وعدد 12 عضوًا تنتخبهم الجمعية العمومية العادية من بين أعضائها بالاقتراع السري المباشر لمدة دورة انتخابية مدتها ثلاث سنوات ميلادية.

قضاة مجلس الدولة نادي قضاة مجلس الدولة نادي قضاة مجلس الدولة

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