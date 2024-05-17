وسط حضور أكبر جمعية عمومية.. تفاصيل انتخابات نادى قضاة مجلس الدولة (صور)

شهدت انتخابات نادى قضاة مجلس الدولة حالة من الأقبال الكثيف عقب فتح لجان الانتخاب من الساعة التاسعة صباح اليوم لإجراء أول دورة انتخابية بعد إقرار لائحة النظام الأساسى لناديى قضاة مجلس الدولة بالقاهرة والإسكندرية الصادرة بقرار المستشار رئيس مجلس الدولة رقم (226) لسنة 2024 والمنشورة بالوقائع المصرية بالعدد (83) فى 2024/4/8، والذى تم على إثره تم تشكيل اللجنة المشرفة على انتخابات نادي مجلس الدولة بالقاهرة.

الترشح لانتخابات النادي

وتم فتح باب الترشح لانتخابات النادي خلال الفترة من الأربعاء الموافق 17- 4 - 2024 وحتى الثلاثاء الموافق 23 - 4 - 2024 بمقر النادي، وقد تم تلقى الطلبات منذ اليوم الأول وحددت اللجنة جدولا زمنيا لتلقى الطلبات والاعتراضات والتنازلات ثم أعلنت القائمة النهائية للمرشحين.

ويتنافس علي انتخابات نادي قضاة مجلس الدولة 35 مرشحا تضمن رئيس مجلس الإدارة وأعضاء مجلس الإدارة.

موعد انعقاد الجمعية العمومية العادية

‎وحدد موعد انعقاد الجمعية العمومية العادية لإجراء الانتخابات صباح اليوم الجمعة فى تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا بمقر نادى قضاة مجلس الدولة بالقاهرة.

‎وأكدت اللجنة المؤقتة لإدارة العملية الانتخابية، أنه وفقًا للائحة النظام الأساسى للنادى، فإن تشكيل مجلس الإدارة يكون مكونا من رئيس مجلس إدارة وعدد 12 عضوًا تنتخبهم الجمعية العمومية العادية من بين أعضائها بالاقتراع السرى المباشر لمدة دورة انتخابية مدتها ثلاث سنوات ميلادية.

رئيس مجلس الدولة يدلي بصوته فى انتخابات

أدلى المستشار عادل فهيم محمد عزب رئيس مجلس الدولة، بصوته فى انتخابات مجلس إدارة نادي قضاة مجلس الدولة، قبل غلق لجان التصويت، وذلك بعد اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية.

اليوم شهدت أكبر حضور في تاريخ الجمعيات السابقة

قال المستشار بهجت عزوز عضو اللجنة المؤقته لإدارة أول دورة انتخابية بنادي قضاة مجلس الدولة بالقاهرة بعد إصدار اللائحة الاساسية لنادي قضاة مجلس الدولة بالقاهرة والإسكندرية، أن الجمعية العمومية التي انعقدت اليوم شهدت أكبر حضور في تاريخ الجمعيات العمومية السابقة، والتي شهدت لأول مرة ترشيح العنصر النسائي في منصب عضو مجلس إدارة الدكتورة المستشارة هند الطيب.

وتابع المستشار بهجت عزوز، شرفت باختياري ضمن اللجنة المشكلة من قبل المستشار عادل عزب رئيس مجلس الدولة، لإدارة أول دورة انتخابية لنادي قضاة مجلس الدولة بعد إصدار اللائحة الاساسية لنادي قضاة مجلس الدولة بالقاهرة والإسكندرية.

وتابع، شرعت اللجنة فى إعداد جدول زمني للعملية الانتخابية بدء من تلقي طلبات الترشح مرورا بدعوة الجمعية العمومية اليوم لانتخاب مجلس إدارة جديد للنادي، ووضعت مجموعة من الضوابط التي أسهمت في تيسير العملية الانتخابية وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص.

ترشح قاضية لانتخابات مجلس إدارة نادي قضاة مجلس الدولة

ضمت القائمة النهائية لأول مرة في تاريخ انتخابات نادي قضاة مجلس الدولة، الدكتورة هند عادل الطيب فؤاد، لتكون أول قاضية تترشح لخوض انتخابات مجلس إدارة النادي، وذلك منذ قرار تعيين أول قاضية في مجلس الدولة في شهر أكتوبر 2021.