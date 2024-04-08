نادى قضاة مجلس الدولة بالإسكندرية يعلق على حريق الصيادلة

أصدر مجلس إدارة نادي قضاة مجلس الدولة بالإسكندرية، بيانًا للتعليق على الحريق الذي شب فى نادى الصيادلة وامتد إلى نادى مجلس قضاة الدولة.

وجاء فى البيان، أن الحريق نشب عصر اليوم الإثنين، في نادي الصيادلة البحري، وامتد إلى جزء من نادي قضاة مجلس الدولة بالإسكندرية، وتم إخماد الحريق دون وقوع أي إصابات.

وأكد البيان، أن مجلس إدارة النادي في انتظار التقرير الفني من الجهات المختصة لأسباب نشوب الحريق في نادي الصيادلة.

وقد تلقت مديرية أمن الإسكندرية إخطارًا من قسم شرطة الرمل أول يفيد بنشوب حريق وتم الدفع بـ15 سيارة للسيطرة على الحريق واستمرت لمدة 40 دقيقة.



كان قد أعلن الدكتور محمد أنسي الشافعي، نقيب صيادلة الإسكندرية، عن اشتعال حريق هائل بنقابة الصيادلة على طريق كورنيش الإسكندرية، قبل الإفطار وأنه امتد لنادي مجلس قضاة الدولة.