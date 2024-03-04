الإثنين 04 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

تعطل الحركة المرورية على محور المحمودية بسبب كسر فى ماسورة مياة عمومية بالإسكندرية (صور)

كسر ماسورة المياة
كسر ماسورة المياة بمحور المحمودية

تسبب كسر ماسورة المياة العمومية في منطقة محرم بك بالاسكندرية، الي تعطل الحركة المرورية علي محور المحمودية، وتم الدفع برجال الحماية المدنية بالتعاون مع شركة المياة لشفط وإزالة المياة.

 

بلاغ بكسر ماسورة مياة عمومية

تلقي اللواء خالد البروي، مدير أمن الإسكندرية، إخطار من مأمور قسم شرطة محرم بك، يفيد بورود بلاغ بكسر الماسورة العمومية بمحور المحمودية مما أدى إلي تعطل حركة المرور.

 

انتقال رجال الشرطة

علي الفور انتقل ضباط مباحث القسم وقوات من الحماية المدنية بمعداتها ورجال المرور ومسؤولي شركة المياة إلي مكان الواقعة وبالمعاينة والفحص تبين كسر الماسورة العمومية والتي تبلغ قطرها 1000 بوصه مما تسببت في إغراق الشوارع بالمياة، وجاري إزالة المياة من الشارع وتسهيل حركة المرور، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.

 

كانت قد تلقت غرفة العمليات الرئيسية بمحافظة الإسكندرية، بلاغًًا يفيد بوجود كسر ماسورة مياه رئيسية (قطر ١٠٠٠مم) بشارع سليمان يسري أمام بنك الدم بمنطقة كوم الدكة بنطاق حى وسط.

 

وكلف اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، على الفور جميع الأجهزة التنفيذية المعنية بالتوجه إلى مكان الكسر والتعامل الفوري مع جميع التداعيات.

 

وانتقلت جميع الأجهزة التنفيذية المعنية بالمحافظة إلى مكان الكسر، وتم غلق مصدر تسرب المياه وبدأت عمليات الإصلاح على الفور وسوف تنتهي خلال ساعات، وتم توجيه الحركة المرورية بالطريق لعدم حدوث تكدس مروري بالمنطقة.

 

وتنفيذا لتكليفات المحافظ تم دفع عدد من تانكات مياه شرب إلى جميع المرافق الهامة والحيوية التي يمكن أن تتأثر بانقطاع المياه إلى حين إتمام الإصلاح.


وتابع اللواء محافظ الإسكندرية،  أعمال إصلاح الكسر المفاجئ، مشددا على جميع الجهات المعنية سرعة الانتهاء من جميع أعمال الإصلاح بالمنطقة وإعادة الشىء لأصله لعودة السيولة المرورية.

 

وأشار المحافظ إلى أنه عقب حدوث كسر الماسورة، انتقل على الفور للموقع وأصدر تعليماته لجميع الجهات التنفيذية بسرعة إصلاح كافة الخسائر الناجمة عن كسر الماسورة، والتنسيق مع الجهات المختلفة وعلي رأسها المرور لمتابعة الحركة المرورية بموقع الكسر والمناطق المحيطة، والتأكد من عدم حدوث تكدس مروري بالمنطقة.

 

من جانبه، أوضح المهندس أحمد جابر، رئيس شركة مياه الشرب بالإسكندرية، أنه سيتم عودة المياه إلى معظم المناطق المتأثرة والتي تم حصرها من منطقة القباري وحتى سيدي جابر، مؤكدا أنه وفقا لتوجيهات المحافظ نعمل على الانتهاء من إصلاح الماسورة خلال ساعات.

كسر ماسورة المياة بمحور المحمودية
كسر ماسورة المياة بمحور المحمودية
كسر ماسورة المياة بمحور المحمودية
كسر ماسورة المياة بمحور المحمودية
كسر ماسورة المياة بمحور المحمودية
كسر ماسورة المياة بمحور المحمودية
كسر ماسورة المياة بمحور المحمودية
كسر ماسورة المياة بمحور المحمودية
كسر ماسورة مياه عموميه بطريق محور المحمودية الإسكندرية

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