الجمعة 16 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

حملات على المخابز وضبط بطاقات تموينية بالإسكندرية

المضبوطات
المضبوطات

أصدر المهندس أحمد إبراهيم، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، تعليمات مشددة للأجهزة الرقابية بالمديرية بتشديد الرقابة على المخابز البلدية.

وشنَّت إدارة الرقابة بالمديرية، حملات تموينية على المخابز بمنطقة أبيس، وأسفرت عن تحرير محضر تجميع عدد ١٢٠ بطاقة تموينية مدعمة داخل أخد المخابز وتحرير محضر توقف بدون إذن وضرب وهمي بعدد  ٢٩٤٠ رغيف لأحد المخابز وتحرير محضر إنتاج خبز ناقص الوزن وتحرير محضر انتاج خبز غير مطابق للمواصفات الفنية وتحرير محضرين عدم وجود لوحة بيانات لمخبزين وتحرير محضرين عدم نظافة ادوات العجين وتحرير محضرين عدم إعطاء بون صرف الخبز للمواطنين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفات.

تموين الإسكندرية المخابز بطاقات تموينية ومتابعة المخالفات التجارة الداخلية

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