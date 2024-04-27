تحطم سيارة وزير إسرائيلى بحادث سير وإصابة والده بجروح خطيرة (فيديو)

أفادت مصادر عبرية، مساء اليوم السبت، بتحطم سيارة الوزير حاييم بيطون، وزير التربية والتعليم في حكومة الاحتلال الإسرائيلي في حادث سير.

وذكرت وسائل الإعلام العبرية، أن سيارة الوزير بيطون تحطمت وأصيب والده بجروح خطيرة.

يأتي حادث الوزير بيطون عقب يوم واحد، من تحطم سيارة وزير ما يسمي الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير وإصابة ابنته وحارسه والسائق خلال الحادث.

وسبق أن أكدت وسائل إعلام إسرائيلية، أن وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير تعرض لحادث سير في أثناء تفقده موقع حادث الطعن في مدينة الرملة شمال غرب القدس؛ وفق نبأ عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

وأشارت وسائل إعلام إسرائيلية، مساء الجمعة، إلى نقل وزير الأمن القومي الإسرائيلي إلى المستشفى عقب تعرضه لحادث سير.

ولفتت هيئة البث الإسرائيلية إلى تعرض وزير الأمن القومي لإصابات بسيطة جراء حادث انقلاب سيارته.

من جانب آخر، قال مدير المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، مساء اليوم السبت، إن الحصول على المياه النظيفة في القطاع أصبح حلمًا للمواطنين.

وأضاف مدير المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، في تصريحات صحفية، مساء اليوم، أن قطاع غزة يواجه كارثة بيئية حقيقية تتفاقم يومًا بعد آخر.