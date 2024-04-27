السبت 27 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

ارتفاع عدد جرحى الغارة الإسرائيلية على بلدة صربين جنوب لبنان لـ 14

لبنان
لبنان

أفادت وسائل إعلام لبنانية، مساء اليوم السبت، بارتفاع عدد جرحى الغارة الإسرائيلية على بلدة صربين جنوب لبنان إلى 14 إصابة.

وأشار الإعلام اللبناني نقلا عن مصادر طبية، إلى أن الإصابات توزعت وفقا لخطورتها كالآتي 2 بليغة، 6 متوسطة و6 طفيفة.

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جعجع: تموضع "حزب الله" على الحدود يعرض جنوب لبنان لمخاطر كبيرة

وكانت قد استهدفت غارة إسرائيلية منزلا في صربين يتكون من 3 طوابق ما أدى إلى سقوط جرحى في صفوف المدنيين.

وسبق، ونقلت فرق الدفاع المدني التابعة للهيئة الصحية الاسلامية وجمعية كشافة الرسالة الاسلامية، في لبنان، ستة جرحى في صفوف المدنيين، أصيبوا في غارة إسرائيلية استهدفت منزلا في بلدة صربين في جنوب لبنان.

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الاحتلال يقصف منشآت تابعة لـ"حزب الله" جنوبى لبنان

قصف مدفعى إسرائيلى يستهدف محيط مستشفى ميس الجبل جنوب لبنان

وسبق، وأفادت مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل، بأن القصف المدفعي الإسرائيلي يستهدف محيط مستشفى ميس الجبل الواقعة جنوب لبنان.

في السياق ذاته، قال أحمد سنجاب مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" من بيروت، إن الساعات الأخيرة شهدت تصعيدًا بين الجانبين اللبناني والإسرائيلي في الجنوب اللبناني، خصوصًا بعدما قام جيش الاحتلال الإسرائيلي بتنفيذ عدة غارات جوية أسفرت عن سقوط أربعة شهداء في الجنوب اللبناني على مدار الساعات الماضية، منهم اثنان تم استهدافهما بغارة جوية إسرائيلية في البقاع الغربي للجنوب اللبناني، واثنان آخران تابعان لحزب الله تم استهدافهما في القطاع الشرقي للجنوب اللبناني على مدار الساعات القليلة الماضية، في ظل الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على الجنوب اللبناني.

وأضاف "سنجاب" اليوم خلال مداخلة ببرنامج "جولة المراسلين"، المُذاع عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن حزب الله اللبناني أعلن بدوره عن تنفيذ عمليتين بالأمس تجاه هدف عسكرية إسرائيلية، كما نفذ اليوم عملية عسكرية تجاه موقع شُميرة في الشمال الإسرائيلي ردًا على الاعتداءات التي تمت على الجنوب اللبناني على مدار الساعات الماضية.

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