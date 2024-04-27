جعجع: تموضع "حزب الله" على الحدود يعرض جنوب لبنان لمخاطر كبيرة

كشف رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، عن مخاوفه وتحذيراته من تبعات بقاء "حزب الله" في مواقعه على الحدود الجنوبية مع إسرائيل.

وخلال لقاء جمع نوابًا وسياسيين في معراب، جدد جعجع تحذيراته مشيرًا إلى أن تموضع "حزب الله" على الحدود يعرض جنوب لبنان لمخاطر كبيرة، مشيرًا إلى أنه في هذا الوقت، تكمن الحلول في انتشار الجيش اللبناني على طول الحدود، مع انسحاب "حزب الله" كخطوة أولى.

جعجع: حزب الله غير قادر على حماية جنوب لبنان

وأكد جعجع أن التبريرات التي يقدمها "حزب الله" لوجوده على الحدود لحماية لبنان غير صحيحة، معتبرًا الحزب، غير قادر على الدفاع عن البلاد، لافتًا إلى أن هذا الواقع كان معروفًا مسبقًا.

بالإضافة إلى ذلك، أوضح جعجع أن الأنشطة التي يقوم بها "حزب الله" في جنوب لبنان لم تكن لها أي فائدة لفلسطين، بل قد أضرت بها بشكل كبير، مشيرًا إلى أن العمليات العسكرية في الجنوب بدأت بقرار من "حزب الله"، وأنه ليس من حق أي كيان أو حزب أن يضع الشعب في مواجهة الحرب.

كذلك حذر جعجع من تطور الأوضاع في جنوب لبنان إلى سيناريوهات غير محمودة، مشددًا على أن لبنان يواجه خطرًا قد يكون كارثيًا.

وأشار إلى أن محور الممانعة يسعى جاهدًا لمنع أي تقدم إيجابي، وأن مؤسسات الدولة تعاني من التدهور، وصل الوضع إلى نقطة لا يوجد فيها دولة فعلية في لبنان، معبّرًا عن استغرابه من استمرار تشغيل "دولة" غير شرعية تسيطر على القرارات الاستراتيجية والعسكرية، وتشرّع المعابر غير القانونية على الحدود الشرقية.

وأوضح أن هناك نحو 25 معبرًا غير شرعي بلا أي رقابة دولية، معبرًا عن استيائه من تعطيل الانتخابات الرئاسية الذي أدى إلى تعطيل كل مؤسسات الدولة.

وختم جعجع بالتأكيد أن لبنان فقد الكثير من مزاياه السابقة، مثل تطبيق سيادة الدولة بشكل عام، معتبرًا أن المعارضة ليس لديها الوسائل التنفيذية وتقوم بدور الموالاة، مؤكدًا ضرورة البحث عن حلول لمشاكل البلاد وعدم عرقلتها من قبل السلطة.