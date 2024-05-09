كواليس قتل فتاة بـ10 طعنات على يد خطيبها في أسيوط

9 أشهر فقط كانت مدة خطبة "بسنت" ابنة السابعة عشر، من سلطان الشهير بـ"هيثم" والتي عانت خلالها العروس من كل أنواع الإهانة من خطيبها فقررت فسخ الخطبة وهو ما لم يصدقه العريس فقرر معاقبتها بطريقة بشعة بعد 4 أيام فقط من الانفصال فمزق جسدها بـ10 طعنات ثم قفز من الطابق الخامس.

بسنت تلحق بـ"نيرة أشرف"

تفاصيل الجريمة متشابهة لتفاصيل مقتل الطالبة نيرة أشرف أمام جامعة المنصورة، دارت أحداثها في مركز أبنوب بمحافظة أسيوط يوم شم النسيم، عندما أقنعت "بسنت" والدتها للخروج للتنزه فارتدت ملابسها واخبرتها انها ستهبط إلى شقة صديقتها في الطابق الأول حتى تلحق بها والدتها للخروج سويا.. دقائق قليلة مرت قبل أن تسمع الأم صرخات ابنتها فهرولت إلى الأسفل لتجدها غارقة في دمائها وخطيبها يغرس سلاح أبيض في جسدها عدة مرات حتى مزقها بـ10 طعنات وتركها جثة هامدة.

صرخات الأم لفتت انتباه خطيب ابنتها السابق الذي توجه إليها قائلاً: "هريحك زي ما ريحت بنتك" إلا أن خروج الجيران من الشقة منعه من قتلها فأسرع صاعدًا إلى أعلى العقار وقفز من الطابق الخامس محاولًا إنهاء حياته.

قفز من الخامس وطعن نفسه

شهود العيان على الجريمة، قالوا إن المتهم نزل من سقوط مدوي بالطابق الخامس على قيد الحياة فاستمر في محاولة التخلص من حياته وسدد لجسده طعنة بالسلاح الذي كان ممسكًا به حتى انتزعه الاهالي من بين يديه وبلغوا الشرطة ونقلته سيارة الإسعاف إلى المستشفى ليخضع للعلاج.

حراسة أمنية مشددة عينتها مباحث أسيوط على الغرفة التي يرقد بها المتهم لحين تماثله للشفاء واستجوابه حول جريمته، بينما روت والدة المجني عليها تفاصيل الجريمة مشيرة إلى رفضها في البداية لخطبة ابنتها من ذلك الشاب، بسبب أخلاقه السيئة إلا أن تدخل بعض الأقارب الذي طلب الشاب وساطتهم دفعها للموافقة على الخطبة لفترة.

٩ شهور معاناة

وأضافت الأم المكلومة قائلة: إن فترة الخطوبة استمرت 9 أشهر فقط كان خلالها المتهم يسب ابنتها ويتعامل معها بعنف قد يصل للضرب أحيانًا دون علمها حتى أخبرتها ابنتها بما يحدث وانها لا تستطيع الاستمرار معه وفسخت خطبتها منه وهو ما لم يقبله المتهم قائلاً لها: "مش هتكوني لحد غيري".

تحرر المحضر رقم ٢٢٩٤ لسنة ٢٠٢٤ وتولت النيابة العامة التحقيق، حيث صرحت بدفن جثمان الفتاة عقب انتهاء الطب الشرعي من تشريحها، واستعملت من المستشفى عن حالة المتهم لاستجوابه.