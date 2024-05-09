الخبز واللحوم "كلمة السر".. تراجع التضخم السنوى إلى 31.8%

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية بلغ (223.6) نقطة لشهر أبريل 2024، مسجلًا بذلك تضخمًا سنويًا قدره (31.8%) مقابل (33.1%) لشهـر مارس 2024، فيما سجل معدل التضـخم الشهري لإجمالي الجمهورية (0.9%) لشهر أبريل 2024، مقابل (1.0%) لشهر مارس 2024.

تراجع التضخم السنوي

وأرجع أهم أسباب التراجع إلى انخفاض أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (-3.7%)، مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (-1.8%)، مجموعة الزيوت والدهون بنسبة (-2.5%)، مجموعة منتجات غذائية أخرى بنسبة (-5.7%)، ارتفاع أسعار مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (0.6%)، مجموعة الفاكهة بنسبة (3.5%)، مجموعة الخضروات بنسبة (0.3%)، مجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة (0.9%)، مجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة (0.6%)، مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (1.1%)، مجموعة الدخان بنسبة (8.6%)، مجموعة الأقمشة بنسبة (1.7%)، مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة (6.7%)، مجموعة الأحذية بنسبة (2.9%)، مجموعة الإيجار الفعلي للمسكن بنسبة (0.8%)، مجموعة الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى بنسبة (4.6%)، مجموعة الأجهزة المنزلية بنسبة (1.3%)، مجموعة شراء المركبات بنسبة (1.7%)، مجموعة المنفق على النقل الخاص بنسبة (6.4%)، مجموعة خدمات النقل بنسبة (3.6%).

التغير الشهرى فى الأسعار

وحول التغيــر الشهــرى (شهــر أبريل 2024 مقارنة بشهـر مارس 2024):



1- سجل قسم الطعام والمشروبات انخفاضًا قدره (-0.9%)، ويرجع ذلك إلى انخفاض أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (-3.7%)، مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (-1.8%)، مجموعة الزيوت والدهون بنسبة (-2.5%)، مجموعة منتجات غذائية أخرى بنسبة (-5.7%)، هذا بالرغم من ارتفاع أسعار مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (1.1%)، مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (0.6%)، مجموعة الفاكهة بنسبة (3.5%)، مجموعة الخضروات بنسبة (0.3%)، مجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة (0.9%)، مجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة (0.6%).

2- سجل قسم المشروبات الكحولية والدخان ارتفاعًا قدره (8.6%)، بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الدخان بنسبة (8.6%).

3- سجل قسم الملابس والاحذية ارتفاعًا قدره (5.5%)، بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الأقمشة بنسبة (1.7%)، مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة (6.7%)، مجموعة الأحذية بنسبة (2.9%).

4- سجل قسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود ارتفاعًا قدره (1.9%)، بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الإيجار الفعلي للمسكن بنسبة (0.8%)، مجموعة المياه والخدمات المتنوعة المتعلقة بالمسكن بنسبة (0.3%)، مجموعة الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى بنسبة (4.6%).

5- سجل قسم الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة ارتفاعًا قدره (1.2%)، بسبب ارتفاع أسعار مجموعة المفروشات المنزلية بنسبة (2.0%)، مجموعة الأجهزة المنزلية بنسبة (1.3%)، مجموعة الأدوات الزجاجية وأدوات المائدة والأدوات المنزلية بنسبة (1.6%).

6- سجل قسم الرعاية الصحية ارتفاعًا قدره (0.5%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة (0.7%)، مجموعة خدمات المستشفيات بنسبة (1.7%).

7- سجل قسم النقل والمواصلات ارتفاعًا قدره (4.2%)، بسبب ارتفاع أسعار مجموعة شراء المركبات بنسبة (1.7%)، مجموعة المنفق على النقل الخاص بنسبة (6.4%)، مجموعة خدمات النقل بنسبة (3.6%).

8- سجل قسم الاتصالات السلكية واللاسلكية ارتفاعًا قدره (0.1%)، بسبب ارتفاع أسعار مجموعة خدمات البريد بنسبة (18.9%)، مجموعة معدات خدمات الهاتف والفاكس بنسبة (0.9%).

9- سجل قسم الثقافة والترفيه ارتفاعًا قدره (0.1%)، بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الخدمات الثقافية والترفيهية بنسبة (0.4%)، مجموعة الصحف والكتب والأدوات الكتابية بنسبة (0.1%)، مجموعة الرحلات السياحية المنظمة بنسبة (0.1%).

10- سجل قسم المطاعم والفنادق ارتفاعًا قدره (1.5%)، بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة (1.5%)، مجموعة خدمات الفنادق بنسبة (4.1%).

11- سجل قسم السلع والخدمات المتنوعة ارتفاعًا قدره (1.7%)، بسبب ارتفاع أسعار مجموعة العناية الشخصية بنسبة (2.3%)، مجموعة أمتعة شخصية بنسبة (1.7%).