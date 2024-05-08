الإحصاء: ميناء الإسكندرية يستحوذ على 35% من الصادرات وارتفاعها عبر المطارات لـ1.1 مليار دولار

أظهرت أحدث تقارير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن قيمة الصادرات المصرية عبر المنافذ الحدودية بلغت 6.9 مليار دولار خلال أول شهرين من عام 2024 مقابل 7.6 مليار دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه.

الصادرات المصرية عبر المطارات

وأشار جهاز الإحصاء، إلى أن الجزء الأكبر من الصادرات المصرية خرجت عن طريق ميناء الإسكندرية بنحو 2.4 مليار دولار خلال أول شهرين من عام 2024 بنحو 35% من إجمالى الصادرات، مقابل 2.9 مليار دولار خلال الفترة المناظرة من العام السابق عليه، يليه المطارات التى بلغت الصادرات المصرية عن طريقها نحو 1.1 مليار دولار خلال الفترة بين شهرى يناير وفبراير 2024 مقابل 966.9 مليون دولار خلال الفترة المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 168.3 مليون دولار خلال فترة المقارنة ذاتها.

الصادرات المصرية عبر الموانئ

وسجلت الصادرات المصرية عبر ميناء السويس نحو 853.7 مليون دولار خلال الفترة بين شهرى يناير وفبراير من عام 2024 مقابل 1.2 مليار دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بانخفاض قدره 357.1 مليون دولار، كذلك سجلت الصادرات المصرية عبر ميناء دمياط 479.2 مليون دولار خلال شهرى يناير وفبراير 2024 مقابل 567.1 مليون دولار خلال الفترة المناظرة من العام السابق عليه، بانخفاض قدره 87.9 مليون دولار.

ارتفاع عجز الميزان التجارى

كان الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء، قد أعلن ارتفاع عجز الميزان التجاري خلال شهر فبراير الماضي بـ 0.7%، مقارنة بنفس الشهر من العام السابق، حيث ارتفعت قيمة عجز الميزان التجاري لشهر فبراير 2024 إلى 2.73 مليار دولار مقابل 2.71 مليار دولار في ذات الشهر من العام الماضي.