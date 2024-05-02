الخميس 02 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

100 % زيادة في الشركات المؤسسة خلال عام

عاجل| الإحصاء: ضخ 37 مليار جنيه لتأسيس 8 آلاف مشروع استثمارى

خيرت بركات - رئيس
خيرت بركات - رئيس جهاز التعبئة والإحصاء

كشف الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء عن نمو عدد الشركات التى تم تأسيسها بموافقة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بنسبة قاربت 100%، لتصل إلى 7.8 ألف شركة خلال أول شهرين من العام 2024، مقابل 5580 شركة خلال الفترة المناظرة من العام السابق، فيما ارتفع عدد الشركات الاستثمارية مؤخرًا إلى 4006 شركات فى فبراير الماضى، مقارنة بنحو 2846 شركة فى فبراير من العام السابق.

رءوس الأموال المصرية 

ولفت جهاز التعبئة والإحصاء، وفق تقرير حصلت عليه "الدستور"، إلى استحواذ المصريين على النصيب الأكبر من مصادر تدفق رءوس أموال المشاريع الاستثمارية التى تم تأسيسها حديثا بنسبة تخطت الـ 90%، حيث بلغ حجم رؤوس الأموال المصرية 33.4 مليار جنيه خلال أول شهرين من عام 2024، يليها رؤوس أموال عربية بنسبة 6.7% بما يعادل  2.3 مليار جنيه، ثم رؤوس أموال أجنبية بنسبة 2.8% بما يعادل 1.048 مليار جنيه، بإجمالى 37 مليار جنيه تم ضخها لتأسيس تلك الشركات الاستثمارية.

توزيع الشركات على القطاعات 

وعلى أساس قطاعى، أظهر تقرير الإحصاء أن القطاع الخدمى يشكل أكثر من 50 %من توزيع الشركات التى تم تأسيسها بين مختلف القطاعات الرئيسية بعدد  4446 شركة، يليه قطاع الصناعة بنسبة 15.60% بعدد 1164 شركة، ثم قطاع الإنشاءات بنسبة 12.46% بعدد 1028شركة، وقطاع الزراعة 5.39% بعدد  464 شركة، بينما تذيل القائمة قطاعات السياحة 2.9% بعدد 227شركة.

من ناحية أخرى، سجل صافى الاستثمارات الأجنبية المباشرة ارتفاعًا إلى 2.1 مليار دولار خلال الربع الرابع من العام المالى السابق، مقابل 1.6 مليار دولار خلال الربع المناظر من العام السابق عليه وبلغ إجمالى التدفقات للداخل 5 مليار دولار خلال الربع الرابع من العام مقابل 4.8 مليار دولار خلال الفترة المناظرة من العام السابق عليه.

وجاء الاتحاد الأوروبى فى المرتبة الأولى بنحو 32% بما يعادل 1.6 مليار دولار من التدفقات الدولارية للداخل، يليه الدول العربية بنسبة 22% بما يعادل 1.1 ملير دولار، والولايات المتحدة الأمريكية 12% أى بقيمة 600 مليون دولار، والمملكة لمتحدة 8% بما يعادل 400 مليون دولار.

الاحصاء الهيئة العامة للاستثمار المناطق الحرة الشركات الاستثمارية عدد الشركات مشروعات استثمارية تقارير حكومية الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة تدفق رؤوس أموال المشاريع الاستثمارية رؤوس أموال عربية صافى الاستثمارات الأجنبية المباشرة الاتحاد الأوروبي

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