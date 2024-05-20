الهلال الأحمر تؤكد العثور على جميع الجثامين على متن مروحية الرئيس الإيرانى

قال رئيس الهلال الأحمر الإيراني: إننا عثرنا على جثامين كل من كانوا على متن مروحية الرئيس رئيسي ويجري نقلها إلى مدينة تبريز، وفقًا لفضائية القاهرة الإخبارية.

وأعلن التليفزيون الرسمي الإيراني عن وفاة الرئيس إبراهيم رئيسي، ووزير الخارجية أمير عبداللهيان، في حادث تحطم المروحية الرئاسية.

ووفقًا لوكالة تسنيم، فإن الحكومة الإيرانية ستعلن موعد ومكان مراسم وداع الرئيس الإيراني ورفاقه، بعد عقد اجتماع طارئ.

ركاب طائرة الرئيس الإيراني المنكوبة

وأوضحت وكالة تسنيم أن جميع من كانوا على متن الطائرة قتلوا، وهم: الرئيس الإيراني آية الله إبراهيم رئيسي، وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان، آية الله الهاشم إمام جمعة تبريز، ومالك رحمتي حاكم أذربيجان الشرقية، وسردار سيد مهدي موسوي، رئيس وحدة حماية الرئيس الإيراني، وقوة من فيلق أنصار المهدي، وطيار، ومساعد الطيار، ومسئول فني من بين ركاب هذه الرحلة.