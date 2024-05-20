عاجل| محمد مخبر رئيسًا مؤقتًا لإيران عقب تحطم مروحية "رئيسى" ووفاته

أعلنت إيران، اليوم الإثنين، رسميًا عن وفاة رئيسها إبراهيم رئيسي في حادث تحطم المروحية التي كانت تقله مع وفد مرافق له يضم وزير الخارجية، في مقاطعة أذربيجان الشرقية الجبلية في البلاد.



وينص الدستور الإيراني على أنه في حالة وفاة الرئيس، يتولى النائب الأول للرئيس، بموافقة المرشد الأعلى، صلاحيات ومهام الرئيس.



وسيتولى النائب الأول للرئيس محمد مخبر هذا المنصب بعد وفاة الرئيس وموافقة المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي.

وبصفته رئيسا مؤقتا، يشكل مخبر جزءًا من مجلس مكون من ثلاثة أشخاص، إلى جانب رئيس البرلمان ورئيس السلطة القضائية، الذي سينظم انتخابات رئاسية جديدة في غضون 50 يومًا من وفاة الرئيس.