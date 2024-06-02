حقيقة تحريك أسعار شرائح الكهرباء.. "متحدث الوزراء" يوضح

كشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، عن حقيقة تحريك أسعار الكهرباء المتوقع بداية من الشهر المقبل.



وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، أنه حتى الآن لم يتم تحديد أسعار شرائح الكهرباء، وفي حالة اتخاذ قرار بشأن تحريك أسعار شرائح الكهرباء سيتم الإعلان عنه.



وعن دخول القطاع الخاص لإنتاج وتوزيع الكهرباء، أكد الحمصاني أن التقرير عرضه وزير الكهرباء ورفعه إلى رئيس الوزراء، خاص بجهود القطاع الخاص في تقديم الخدمة عن طريق تعزيز مشاركة القطاع الخاص في الطاقة المتجددة للطاقة، من خلال إعلان مرفق الكهرباء عن تلقي طلبات الشركات الراغبة في مجال إنتاح الطاقة المتجددة، ويسمح للشركات باستخدام الشبكة العامة للكهرباء وذلك لبيع الكهرباء إلى المستهلكين الجدد.



وواصل: "السرقات نواجهها عن طريق حملات التفتيش عن طريق وزارة الكهرباء بالتنسيق مع وزارة الداخلية، وأيضًا هناك الجهود التي تعتمد تركيب العدادات الذكية وهي منظومة حديثة".

