الإحصاء: 64.1% من إجمالى المشتغلين بأجر يعملون بشكل دائم خلال 2023

كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن أن نسبة المشتغلين بشكل دائم في مصر بلغت 64.1% خلال عام 2023 من إجمالي المشتغلين (15 سنة فأكثر ) مقابل 67.5% خلال عام 2022 وبنسبة انخفاض حوالى 3.4%.

نسبة المشتغلين فى مصر

وأشار جهاز الإحصاء، تزامنًا مع اليوم العالمي للعمل، إلى أن نسبة المشتغلين بشكل دائم بين الذكور 60،5%، بينما بلغت 85.3% للإناث خلال عام 2023، فيما بلغت نسبة المشتغلين المشتركين في التأمينات الاجتماعية 40.7% خلال عـام 2023 من إجمالي المشتغلـين (15 سنة فــإكثر )، وسجلت نسبة المشتغلين المشتركين في التأمينات الاجتماعية بين الذكور 36.4%، بينما بلغت 65.4% للإناث خلال عام 2023.

المشتركون فى التأمينات الاجتماعية

وعلى أساس القطاعات، بلغت نسبة المشتغلين المشتركين في التأمينات الاجتماعية في القطاع الحكومي 96.4%، بينما بلغت 32.9% في القطاع الخاص (داخل المنشآت) خلال عام 2023 نسبة المشتغلين بأجر المشتركين في التأمينات الاجتماعية لعام 2023.

متوسط عدد ساعات العمل

أما على صعيد ساعات العمل، فبلغ متوسط عدد ساعات العمل الأسبوعية للعاملين بأجر (44.6 ساعة)، حيث بلغ متوسط عدد ساعات العمل الأسبوعية بين الذكور (45.0 ساعة) مقارنة بـ(42.5ساعة) للإناث، بينما بلغ متوسـط عـدد ساعـات العمـل الأسبوعية بين العاملين في نشاط خدمات الغذاء والإقامة بمتوسط (49.6 ساعة)، ثم العاملين في الأنشطة الإدارية وخدمات الدعم بمتوسط (49.1 ساعة)، ثم العاملين في نشاط تجارة الجملة والتجزئة بمتوسط (47،8 ساعة).

بلغ متوسط عدد ساعات العمل الأسبوعية بين العاملين في القطاع الحكومي (42.0 ساعة)، فى حين بلغ متوسط عدد ساعات العمل الأسبوعية بين العاملين في القطاع العام والاعمال (45.7 ساعة) بينما بلغ متوسط عدد ساعات العمل الأسبوعية بين العاملين في القطاع الخاص (داخل المنشآت) (47.8 ساعة).