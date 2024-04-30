الثلاثاء 30 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

الإحصاء: 64.1% من إجمالى المشتغلين بأجر يعملون بشكل دائم خلال 2023

الجهاز المركزى للتعبئة
الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء

كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن أن نسبة المشتغلين بشكل دائم في مصر بلغت 64.1% خلال عام 2023 من إجمالي المشتغلين (15 سنة فأكثر ) مقابل 67.5% خلال عام 2022 وبنسبة انخفاض حوالى 3.4%.

نسبة المشتغلين فى مصر

وأشار جهاز الإحصاء، تزامنًا مع اليوم العالمي للعمل، إلى أن نسبة المشتغلين بشكل دائم بين الذكور 60،5%، بينما بلغت 85.3% للإناث خلال عام 2023، فيما بلغت نسبة المشتغلين المشتركين في التأمينات الاجتماعية 40.7% خلال عـام 2023 من إجمالي المشتغلـين (15 سنة فــإكثر )، وسجلت نسبة المشتغلين المشتركين في التأمينات الاجتماعية بين الذكور 36.4%، بينما بلغت 65.4% للإناث خلال عام 2023.

المشتركون فى التأمينات الاجتماعية  

وعلى أساس القطاعات، بلغت نسبة المشتغلين المشتركين في التأمينات الاجتماعية في القطاع الحكومي 96.4%، بينما بلغت 32.9%  في القطاع الخاص (داخل  المنشآت) خلال عام 2023 نسبة المشتغلين بأجر المشتركين في التأمينات الاجتماعية لعام 2023.  

متوسط عدد ساعات العمل         

أما على صعيد ساعات العمل، فبلغ متوسط عدد ساعات العمل الأسبوعية للعاملين بأجر (44.6 ساعة)، حيث بلغ متوسط عدد ساعات العمل الأسبوعية بين الذكور (45.0 ساعة) مقارنة بـ(42.5ساعة) للإناث، بينما بلغ متوسـط عـدد ساعـات العمـل الأسبوعية بين العاملين في نشاط خدمات الغذاء والإقامة بمتوسط (49.6 ساعة)، ثم العاملين في الأنشطة الإدارية وخدمات الدعم بمتوسط (49.1 ساعة)، ثم العاملين في نشاط تجارة الجملة والتجزئة بمتوسط (47،8 ساعة).

بلغ متوسط عدد ساعات العمل الأسبوعية بين العاملين في القطاع الحكومي (42.0 ساعة)، فى حين بلغ متوسط عدد ساعات العمل الأسبوعية بين العاملين في القطاع العام والاعمال (45.7 ساعة) بينما بلغ متوسط عدد ساعات العمل الأسبوعية بين العاملين في القطاع الخاص (داخل المنشآت) (47.8 ساعة).

الاحصاء اليوم العالمى للعمل المشتغلين المشتغلين بأجر ساعات العمل

مواد متعلقة

الإحصاء: 53.6% من إصابات العمل فى نشاط الصناعات التحويلية للنصف الأول من عام 2023

"الإحصاء": 19.8% زيادة فى أعداد المترددين على المكتبات بمصر خلال عام

الأكثر قراءة

مقترح تموينى لإنتاج رغيف خبز بوزن وسعر جديد

مستشار زاهى حواس يُفسر غياب ذكر الأنبياء فى نقوش المعابد المصرية القديمة

أزمة محمد أبوبكر وميار الببلاوي.. هل يعاقب الشيخ بالسجن بعد اتهامها بالزنا؟

أسعار الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم الثلاثاء 30-4-2024

2 مايو 2024.. هل الخميس القادم اجازة رسمية؟ وفقا لقرار مجلس الوزراء

الشهر القادم.. تعرف على موعد فتح الحجز لشقق الإسكان الاجتماعى وشروطها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد رفعت

باباوات مصر.. !

الأنبا متاؤس يكتب: من الظفر إلى الجمعة العظيمة

منى رجب

سيناء الغالية ٢٠٢٤.. الكرامة والصمود والبناء

ماجد حبته

مصر.. والبوسنة والهرسك

د.كريمة الحفناوى

معًا من أجل عالم عمل آمن وخالٍ من العنف والتحرش

جلال حمام

على إسرائيل الاختيار.. بين السم أو العسل

البابا شنودة يكتب: الخلاص والفداء

ماجد حبته

عقل مصر الإلكترونى

صور

القمح ينعش مطاحن جنوب القاهرة والجيزة

الكنائس تتزين بالسعف والورود احتفالا بأحد الشعانين

أحد السعف يضىء دير سمعان الخراز.. ومشاركة قبطية حاشدة

محطة تل أبيب

المزيد

"تايمز أوف إسرائيل" تكشف جنسية مُنفذ عملية الطعن بالقدس

جيروزاليم بوست: نتنياهو عالق فى القرارات المصيرية.. وإنهاء حرب غزة الخيار الأمثل

مجلة عبرية: تشاؤم فى إسرائيل بشأن احتمالات عقد صفقة مع حماس