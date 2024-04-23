الثلاثاء 23 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

"الإحصاء": 19.8% زيادة فى أعداد المترددين على المكتبات بمصر خلال عام

الجهاز المركزى للتعبئة
الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الثلاثاء، بيانًا صحفيًا بمناسبة اليوم العالمي للكتاب والذي أقرته منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "اليونسكو"، يوم 23 من شهر أبريل من كل عام ويشار إلي أن أول احتفال لليوم العالمي للكتاب عقد عام 1995، وتم اختيار هذا التاريخ كونه يوافق ذكرى وفاة عدد من الأدباء العالميين مثل وليم شكسبير.

 

اليوم العالمي للكتاب

يهدف اليوم العالمي للكتاب لإبراز مكانة المؤلفين وأهمية الكتب على الصعيد العالمي وتشجيع الناس عمومًا والشباب على وجه الخصوص على اكتشاف متعة القراءة، واحترام الإسهامات الفريدة التي قدمها أدباء دفعوا بالتقدم الاجتماعي والثقافي للبشرية إلي الأمام ويتم الاحتفال به في أكثر من 100 دولة حول العالم. وقد أقيم أول يوم عالمي للكتاب في المملكة المتحدة وإيرلندا لتشجيع الشباب على اكتشاف متعة القراءة، وقد تفوقت مدينة ستراسبورغ الفرنسيـة على عدد من المدن العالمية الأخرى مثل عمان والرياض وهافانا وحسمت لقب عاصمة الكتاب العالمية لعام 2024. 

  

عدد الكتب والدوريات حول العالم

من أهم المؤشرات الإحصائية العالمية ما يلي:
• عدد الكتب التي يتم نشرها سنويًا حول العالم من 500 ألف كتاب وحتى مليون كتاب.  
• عدد الكتب حول العالم حتى عام 2023 حوالي 130 مليون كتاب. 
• انتشر نوع جديد من الكتب خلال الآونة الأخيرة وهي الكتب الصوتية ووصل عددها حتى الآن إلي حوالي 4100 ألف كتاب صوتي.
• إجمالي عـدد المكتبات حــول العالم حوالي 2.8 مليون مكتبة بينها 410 ألف مكتبة عامة وذلك حتى عام 2023.
• أكثر الــدول قراءة في عــام 2023 هي دولـــة الهند بمعدل يصــل إلي 10 ساعات يوميًا تقريبًا.


ارتفاع عدد المكتبات

ومن أهم المؤشرات الإحصائية المصرية ما يلي:
• بلغ عدد دور والمكتبــات العـــامـة والمتخصصة ومكتبـــات الجامعــــات والمعــــاهد 1409 مكتبات منها (343 عامة، 417 متخصصة، 649 جـامعية ومعاهــد) عـــام 2022 مقابل 1403 مكتبات (350 عامة، 375 متخصصة، 678 جامعية ومعاهد) عام 2021 بنسبة زيادة 0.4%.
• بلـغ عــدد المترددين (مطالعين/ مستعيرين) 4669 ألــف مـتردد عـــــام 2022 مقابل 3897 ألف متردد (مطالعين / مستعيرين) عام 2021 بنسبة زيادة 19.8%. 
• احتلت المكتبات الجامعية والمعاهد النصيب الاكبر في عدد المطالعين / المستعيـرين 3.4 مليــون (مطالــع/ مسـتعير) تليها المكتبات العامة 805 آلاف (مطالع / مستعير) لعام 2022.

الاحصاء الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم العالمي للكتاب المكتبات دور الكتب

مواد متعلقة

الإحصاء: 93% زيادة فى استيراد السيارات مطلع عام 2024

الإحصاء: مصر تسجل ربع مليون نسمة زيادة فى عدد سكانها خلال 72 يومًا

الأكثر قراءة

1.5 مليار جنيه حوافز للعاملين المنقولين إلى العاصمة الإدارية

الكيلو بـ75.. 40 جنيهًا تراجعًا فى أسعار الدواجن ومفاجأة بشأن "البيض"

الجريدة الرسمية تنشر قرارا لوزير النقل بنزع ملكية أراضي وعقارات في الإسكندرية

اغتصب رضيعة عمرها 10 شهور.. اعترافات مرعبة لـ"ذئب مدينة نصر": حركت شهوتي (صور)

رابط الاستعلام عن الأسماء الجدد فى تكافل وكرامة 2024 والتسجيل لشهر مايو

ماذا تعرف عن دريمز الغانى منافس الزمالك فى نصف نهائى كأس الكونفيدرالية؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الفايدي

إرادة التلاحم

محمد رفعت

محمد بيك غانم "2" روشتة النجاح!

جلال حمام

مواقف من التاريخ.. لا يجب أن ننساها

أحمد الصغير

قميص غزة.. كيف وضعت «حماس» نظرية الدروع البشرية؟ «3»

إبراهيم داود

كيف تتفادى الناس أو تهرب فيهم؟

ماجد حبته

غباء إسرائيلى مستحكم

محمد عبيد المهيري

أمطار تاريخية.. ودولة على قدر المسئولية

جمال-أسعد

المؤسسات الدينية والاكتشافات العلمية

صور

حضور كبير فى اليوم الثانى لملتقى القاهرة الأدبى

توقيع ومناقشة كتاب "خلف خطوط الذاكرة" لـ خالد منتصر

برعاية "الدستور".. انطلاق الدورة السادسة من ملتقى القاهرة الأدبي بقبة الغوري

محطة تل أبيب

المزيد

بسبب 7 أكتوبر.. استقالة رئيس الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية.. مَن التالى؟

إجلاء المدنيين والقتال يستمر 6 أسابيع.. تفاصيل خطة إسرائيل لغزو رفح الفلسطينية

مستعمرون يقتحمون المسجد الاقصي بقيادة عضو الكنيست المتطرف يهودا غليك