"الإحصاء": 19.8% زيادة فى أعداد المترددين على المكتبات بمصر خلال عام

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الثلاثاء، بيانًا صحفيًا بمناسبة اليوم العالمي للكتاب والذي أقرته منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "اليونسكو"، يوم 23 من شهر أبريل من كل عام ويشار إلي أن أول احتفال لليوم العالمي للكتاب عقد عام 1995، وتم اختيار هذا التاريخ كونه يوافق ذكرى وفاة عدد من الأدباء العالميين مثل وليم شكسبير.

اليوم العالمي للكتاب

يهدف اليوم العالمي للكتاب لإبراز مكانة المؤلفين وأهمية الكتب على الصعيد العالمي وتشجيع الناس عمومًا والشباب على وجه الخصوص على اكتشاف متعة القراءة، واحترام الإسهامات الفريدة التي قدمها أدباء دفعوا بالتقدم الاجتماعي والثقافي للبشرية إلي الأمام ويتم الاحتفال به في أكثر من 100 دولة حول العالم. وقد أقيم أول يوم عالمي للكتاب في المملكة المتحدة وإيرلندا لتشجيع الشباب على اكتشاف متعة القراءة، وقد تفوقت مدينة ستراسبورغ الفرنسيـة على عدد من المدن العالمية الأخرى مثل عمان والرياض وهافانا وحسمت لقب عاصمة الكتاب العالمية لعام 2024.

عدد الكتب والدوريات حول العالم

من أهم المؤشرات الإحصائية العالمية ما يلي:

• عدد الكتب التي يتم نشرها سنويًا حول العالم من 500 ألف كتاب وحتى مليون كتاب.

• عدد الكتب حول العالم حتى عام 2023 حوالي 130 مليون كتاب.

• انتشر نوع جديد من الكتب خلال الآونة الأخيرة وهي الكتب الصوتية ووصل عددها حتى الآن إلي حوالي 4100 ألف كتاب صوتي.

• إجمالي عـدد المكتبات حــول العالم حوالي 2.8 مليون مكتبة بينها 410 ألف مكتبة عامة وذلك حتى عام 2023.

• أكثر الــدول قراءة في عــام 2023 هي دولـــة الهند بمعدل يصــل إلي 10 ساعات يوميًا تقريبًا.



ارتفاع عدد المكتبات

ومن أهم المؤشرات الإحصائية المصرية ما يلي:

• بلغ عدد دور والمكتبــات العـــامـة والمتخصصة ومكتبـــات الجامعــــات والمعــــاهد 1409 مكتبات منها (343 عامة، 417 متخصصة، 649 جـامعية ومعاهــد) عـــام 2022 مقابل 1403 مكتبات (350 عامة، 375 متخصصة، 678 جامعية ومعاهد) عام 2021 بنسبة زيادة 0.4%.

• بلـغ عــدد المترددين (مطالعين/ مستعيرين) 4669 ألــف مـتردد عـــــام 2022 مقابل 3897 ألف متردد (مطالعين / مستعيرين) عام 2021 بنسبة زيادة 19.8%.

• احتلت المكتبات الجامعية والمعاهد النصيب الاكبر في عدد المطالعين / المستعيـرين 3.4 مليــون (مطالــع/ مسـتعير) تليها المكتبات العامة 805 آلاف (مطالع / مستعير) لعام 2022.