الإحصاء: 93% زيادة فى استيراد السيارات مطلع عام 2024

كشف الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، نمو واردات مصر من السلع الاستهلاكية المعمرة، لتصل إلى 289.1 مليون دولار مطلع عام 2024 مقابل 217.5 مليون دولار خلال الفترة المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة بلغت قيمتها 71.5 مليون دولار.

ارتفاع استيراد السيارات

ووفق تقرير حصلت عليه “الدستور"، جاءت واردات سيارات ركوب فى المرتبة الأولى بأعلى قيمة لواردات السلع المعمرة والتى بلغت 216.8 مليون دولار خلال شهر يناير الماضى مقابل 112.4 مليون دولار خلال الشهر المناظر من العام السابق عليه، بزيادة بلغت قيمتها 104.4 مليون دولار بمعدل 93%، يليها واردات ثلاجات والتى بلغت قيمتها 10.6 مليون دولار خلال شهر يناير 2024 مقابل 6.4 مليون دولار خلال الشهر المناظر من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 4.2 مليون دولار.

انخفاض واردات الأثاث والموبايل

وأظهر تقرير الإحصاء، انخفاض واردات مصر من أثاث ومقاعد وحوامل فرش إلى 7.9 مليون دولار خلال شهر يناير 2024 مقابل 13.3 مليون دولار خلال الشهر المناظر من العام السابق عليه، بفارق 5.3 مليون دولار، كما انخفضت واردات أجهزة تليفون للأفراد لأدنى مستوياتها مسجله 20 ألف دولار خلال شهر يناير 2024 مقابل 262 ألف دولار خلال الشهر المناظر من العام السابق عليه، بانخفاض 242 ألف دولار.

وحققت واردات المصريين من الغسالات 1.7 مليون دولار خلال شهر يناير من عام 2024 مقابل 931 ألف دولار خلال الشهر المناظر من العام السابق عليه، بزيادة بلغت قيمتها 769 ألف دولار، كما ارتفعت واردات التليفزيونات إلى حدود 1.7 مليون دولار خلال شهر يناير من عام 2024 مقابل 1.5 مليون دولار خلال الشهر المناظر من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 246 ألف دولار.