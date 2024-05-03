قراران لوزارة الرى بنزع ملكية أراضي وعقارات للمنفعة العامة بالبحيرة والإسكندرية ومطروح

نشرت الوقائع الرسمية، قرارين لوزارة الموارد المائية والري، بشان نزع ملكية بعض الأراضي والعقارات للمنفعة العامة.

نص القرار

ونص القرار الوزاري الأول رقم 137 لسنة 2024 تنزع ملكية الأراضي والعقارات المبينة تفصيلًا بالكشوف المرفقة الواردة من مديرية المساحة بالبحيرة والتي تم العرض والنشر لها فى الفترة من 5/10/2023 وحتى 14/11/2023، وتعذر توقيع أصحابها أو ذوى الشأن على النماذج الخاصة بنقل ملكيتها للمنفعة العامة، وتنقل ملكيتها للمنفعة العامة تنفيذًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1213 لسنة 2021 والمعدل بالقرار رقم 1858 لسنة 2022، والقرار رقم 2512 لسنة 2023 بنطاق محافظات (البحيرة والإسكندرية ومطروح) باعتبار مشروع إنشاء مسار لنقل مياه الصرف الزراعي والصحى المعالج بغرب الدلتا ومدينة الإسكندرية وإنشاء محطة معالجة طاقة (6 مليون م3 / يوم) لتنمية وزراعة (362) ألف فدان جنوب محور الضبعة بنطاق محافظة البحيرة والإسكندرية ومطروح من أعمال المنفعة العامة.



ونص قرار وزارة الموارد المائية والرى قرار وزارى رقم 137 لسنة 2024 بتاريخ 28/3/2024 وزير الموارد المائية والرى بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٩ ولائحته التنفيذية ؛ وعلى القانون رقم ۱۰ لسنة ۱۹۹۰ بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ۱۲۱۳ لسنة ٢٠٢١ والمعدل بالقرار رقم ١٨٥٨ لسنة ٢٠٢٢ والقرار رقم 2512 لسنة ۲۰۲۳ بشأن اعتبار مشروع إنشاء مسار لنقل مياه الصرف الزراعى والصحى المعالج بغرب الدلتا ومدينة الإسكندرية وإنشاء محطة معالجة طاقة (٦ مليون م٣/ يوم) لتنمية وزراعة (٣٦٢) ألف فدان جنوب محور الضبعة بنطاق محافظات البحيرة والإسكندرية ومطروح من أعمال المنفعة العامة ؛ وعلى كتاب السيد المهندس رئيس مصلحة الرى رقم (1630) بتاريخ 13/3/2024؛ وعلى ما عُرض علينا ؛ وعلى موافقتنا ؛ قــــــرر:

تفاصيل القرار

(المادة الأولى) تنزع ملكية الأراضي والعقارات المبينة تفصيلًا بالكشوف المرفقة الواردة من مديرية المساحة بالبحيرة والتي تم العرض والنشر لها فى الفترة من 5/10/2023 وحتى 14/11/2023، وتعذر توقيع أصحابها أو ذوى الشأن على النماذج الخاصة بنقل ملكيتها للمنفعة العامة، وتنقل ملكيتها للمنفعة العامة تنفيذًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ۱۲۱۳ لسنة ٢٠٢١ والمعدل بالقرار رقم ١٨٥٨ لسنة ۲۰۲۲ والقرار رقم ٢٥١٢ لسنة ٢٠٢٣ بنطاق محافظات (البحيرة والإسكندرية ومطروح) باعتبار مشروع إنشاء مسار لنقل مياه الصرف الزراعي والصحي المعالج بغرب الدلتا ومدينة الإسكندرية وإنشاء محطة معالجة طاقة (6 مليون م3 / يوم) لتنمية وزراعة (362) ألف فدان جنوب محور الضبعة بنطاق محافظة البحيرة والإسكندرية ومطروح من أعمال المنفعة العامة.

(المادة الثانية) ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويودع فى مكتب الشهر العقارى المختص. (المادة الثالثة) يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه كل فيما يخصه.

ونص قرار وزارة الموارد المائية والرى الثانى رقم 56 لسنة 2024 تنزع ملكية الأراضى والعقارات المبينة تفصيلًا بالكشوف المرفقة الواردة من مديرية المساحة بالإسكندرية والتى تعذر توقيع أصحابها أو ذوى الشأن على النماذج الخاصة بنقل ملكيتها للمنفعة العامة تنفيذًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ۱۲۱۳ لسنة ۲۰۲۱ والمعدل بالقرار رقم ١٨٥٨ لسنة ۲۰۲۲ والقرار رقم ٢٥۱۲ لسنة ۲۰۲۳ بنطاق محافظات البحيرة والإسكندرية ومطروح باعتبار مشروع إنشاء مسار نقل مياه الصرف الزراعى والصحى المعالج بغرب الدلتا ومدينة الإسكندرية وإنشاء محطة معالجة طاقة (٦ مليون م٣/يوم) من أعمال المنفعة العامة.



ونص قرار وزارة الموارد المائية والرى قرار وزارى رقم 56 لسنة 2024 بتاريخ 3/2/2024 وزير الموارد المائية والرى بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٩ ولائحته التنفيذية ؛ وعلى القانون رقم ۱۰ لسنة ۱۹۹۰ بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ۱۲۱۳ لسنة ٢٠٢١ والمعدل بالقرار رقم ١٨٥٨ لسنة ٢٠٢٢ والقرار رقم 2512 لسنة ۲۰۲۳ بشأن اعتبار مشروع إنشاء مسار لنقل مياه الصرف الزراعى والصحى المعالج بغرب الدلتا ومدينة الإسكندرية وإنشاء محطة معالجة طاقة (٦ مليون م٣/ يوم) لزراعة (٣٦٢) ألف فدان جنوب محور الضبعة بنطاق محافظات البحيرة والإسكندرية ومطروح من أعمال المنفعة العامة ؛ وعلى ما عُرض علينا ؛ وعلى موافقتنا ؛ قــــــرر:

(المادة الأولى) تنزع ملكية الأراضى والعقارات المبينة تفصيلًا بالكشوف المرفقة الواردة من مديرية المساحة بالإسكندرية والتى تعذر توقيع أصحابها أو ذوى الشأن على النماذج الخاصة بنقل ملكيتها للمنفعة العامة تنفيذًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ۱۲۱۳ لسنة ۲۰۲۱ والمعدل بالقرار رقم ١٨٥٨ لسنة ۲۰۲۲ والقرار رقم ٢٥۱۲ لسنة ۲۰۲۳ بنطاق محافظات البحيرة والإسكندرية ومطروح باعتبار مشروع إنشاء مسار نقل مياه الصرف الزراعى والصحى المعالج بغرب الدلتا ومدينة الإسكندرية وإنشاء محطة معالجة طاقة (٦ مليون م٣/يوم) من أعمال المنفعة العامة.

(المادة الثانية) ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويودع فى مكتب الشهر العقارى المختص. (المادة الثالثة) يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه كل فيما يخصه. وزير الموارد المائية والرى أ.د/ هانى سويلم