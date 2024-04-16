الإحصاء: 47% تراجعًا فى عجز تعاملات النقد الأجنبى خلال عام

سجل عجز ميزان التعاملات النقدية تراجعًا إلى حدود 13.1 مليار دولار عام 2022 /2023 مقابل 24.7 مليار دولار خلال عام 2021 /2022، بنسبة انخفاض قدرها 47%، حسبما أظهرت أحدث تقارير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.

زيادة متحصلات قناة السويس

وأرجع جهاز الإحصاء، هذا الانخفاض إلى زيادة متحصلات رسوم المرور فى قناة السويس لتصل إلى 8.8 مليار دولار عام 2022 /2023 مقابل 7 مليارات دولار عام 2021 /2022 بنسبة ارتفاع قدرها 25.2% عن العام السابق.

متحصلات النقد الأجنبي

وأظهر التقرير تأثر هيكل متحصلات النقد الأجنبى، حيث انخفضت حسابات استثمارات الحافظة لتمثل 3.03%، مقابل 8.36% فى العام السابق، بينما ارتفعت نسبة سلع الصادرات لتمثل 27.22% مقابل 21.95% فى العام السابق، وزادت مساهمات كل من السفر والمتحصلات الحكومية فى متحصلات النقد الأجنبى لتصل إلى 5.81% و1.93% خلال عام 2022 /2023، تركزت متحصلات النقد الأجنبى الوافدة خلال عام 2022 /2023 من حيث التنوع الجغرافى لتمثل دول جامعة الدول العربية نسبة 37.44% بقيمة 45.64 مليار دولار.

وتتصدر تلك الدول المملكة السعودية حيث بلغ إجمالى المتحصلات 18.31 مليار دولار بنسبة 15.02%، تليها الإمارات بقيمة 12.76 مليار دولار، تليها قارة أوروبا بإجمالى متحصلات 38.25 مليار دولار من إجمالى المتحصلات الوافدة، وتتصدر تلك الدول المملكة المتحدة بنحو 11.26 مليار دولار تليها ألمانيا وفرنسا بقيمة متحصلات 4.45 مليار دولار، كما مثلت دول أمريكا الشمالية قيمة متحصلات 25.26 مليار دولار، وتتصدر تلك الدول الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة متحصلات 23.92 مليار دولار.

مدفوعات النقد الأجنبى

أما عن مدفوعات النقد الأجنبى، كشف التقرير عن ارتفاع المدفوعات من الواردات لتمثل 45.6% فى عام 2022 /2023 مقابل 44.3% فى العام السابق عليه، وتركزت مدفوعات النقد الأجنبى خلال عام 2022 /2023 من حيث التنوع الجغرافى لتمثل دول القارة الأوروبية نسبة 35.60% من إجمالى المدفوعات بقيمة 48.07 مليار دولار، وتتصدر تلك الدول المملكة المتحدة بقيمة مدفوعات 12.21 مليار دولار تليها ألمانيا بقيمة 6.60 مليار دولار من إجمالى مدفوعات النقد الأجنبى، تليها جامعة الدول العربية بنسبة 23.10% بقيمة 31.19 مليار دولار، وتتصدر تلك الدول الإمارات العربية بقيمة 11.93 مليار دولار يليها السعودية بقيمة 10.96 مليار دولار.