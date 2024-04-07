الأحد 07 أبريل 2024
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مصر

"الإحصاء": 5.45% انخفاضًا فى الرقم القياسى للصناعات التحويلية والاستخراجية خلال يناير الماضى

الجهاز المركزى للتعبئة
الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الأحد، البيانات الأولية للرقم القياسي لإنتاج الصناعات التحويلية والاستخراجية عن شهـر يناير 2024.

وقد قام الجهاز بتحديث منهجية الرقم القياسي باستخدام سنة الأساس 2012- 2013، وعلى مستوى الأرقام القياسية للنـشاط الصناعي وفقا لدليل النشـاط الـصنـاعي (ISIC Rev.4)، وباستخدام الرقم القياسي الشـهري (لأسعار المنتجين بأساس 2012/ 2013) وذلك منذ يناير 2020.

الرقم القياسى للصناعات التحويلية 

بلغ الرقم القيـاسي للصناعات التحويلية والاستخراجية (بدون الزيت الخام والمنتجـات البترولية) 92.85 خلال شهر يناير 2024 (أولـى)، مقابل 98.20 خلال شهر ديسمبر 2023 (نهائي)، بنسبة انخفاض قدرها 5.45%.

وحول الأنشطة الاقتصادية التي شهدت ارتفاعًا، بلغ الرقم القياسي لصناعة المشروبات 225.74 خلال شهر يناير 2024، مقارنة بشهـر ديسمبر 2023 حيث بلغ 182.81، بنسبة ارتفاع قدرهـا 23.48%، وذلك وفقا لاحتياجات السوق.

وبلغ الرقـم القيــاســي لصـناعـة المواد والمنتجات الكيماوية 78.76 خلال شهر يناير 2024، مقــــارنة بشهــر ديسمبر 2023 حيـث بـلغ 74.89، بنـسـبـة ارتفاع قـدرها 5.17%، وذلك وفقا لاحتياجات السوق.

الأنشطة الاقتصادية الأكثر انخفاضًا

وفيما يخص الأنشطة الاقتصادية التي شهدت انخفاضًا، بلغ الرقـم القياسي لصناعة الأجهزة الكهربائية 106.39 خــــلال شهــر يناير 2024، مقــارنة بشــهــر ديسمبر 2023 حيــث بلــــغ 127.56، بنسبـة انخـفـاض قــدرهــا 16.60%، وذلك بسبب عدم توافر المواد الأولية اللازمة للمنتج.

وبلــغ الرقــــم القيـاســي لصـناعة الفلزات القاعدية 52.48 خـــلال شهــــر يناير 2024، مقـــارنـــة بشــهر ديسمبر 2023 حــيــث بــلــغ 60.29، بنســبـة انخـفــاض قدرهـــا 12.95%، وذلك وفقا لاحتياجات السوق.

ويعد الرقم القياسي للصناعات التحويلية مؤشرًا يظهر التغير فى قيمة الإنتاج على مدى زمنى شهرى وسنوى لأغراض تتعلق بالتحليل الاقتصادى.

الاحصاء جهاز الإحصاء الرقم القياسي الصناعات التحويلية الأنشطة الاقتصادية

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