الخميس 02 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

أزمة جديدة تواجه منتخب مصر بسبب مواعيد مباراتى بوركينافاسو وغينيا بيساو

منتخب مصر
منتخب مصر

شهدت الساعات الماضية محاولات من جانب مسئولى اتحاد الكرة برئاسة جمال علام، لتقديم موعد مباراة المنتخب الوطنى الأول لكرة القدم، أمام نظيره بوركينافاسو فى إطار لقاءات الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026.

ويسعى رجال الجبلاية للضغط على مسئولى الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" من أجل تقديم موعد مباراة بوركينافاسو لمدة 24 ساعة لتقام يوم 6 يونيو المقبل، بدلًا من الموعد المقترح من جانب فيفا يوم 7 من الشهر نفسه، وذلك فى ظل ضيق الوقت قبل مباراة الفراعنة أمام غينيا بيساو فى الجولة الرابعة من التصفيات ذاتها والتى ستقام يوم 10 يونيو.

ويحتاج الفراعنة لمزيد من الوقت بين المباراتين، خاصة أن المباراة الأولى ستقام فى القاهرة، بينما تقام المباراة الثانية فى غينيا بيساو. 

ويواجه منتخب مصر أزمة فى المواعيد التى قد تربك حسابات حسام حسن المدير الفنى للفراعنة، فى ظل ضيق الفارق الزمنى بين المباراتين.

ويحاول مسئولو اتحاد الكرة إقناع الفيفا بضرورة تعديل تلك المواعيد قبل إعلانها رسميًا، بعد أن تم تحديدها من قِبل لجنة المسابقات.

ووفقًا لتلك المواعيد المقترحة فإن منتخب مصر سيلتقى مع بوركينافاسو على استاد القاهرة الدولي يوم 7 يونيو في تمام الساعة 10 مساء، على أن تقام مباراة غينيا بيساو فى الجولة الرابعة على استاد 24 سبتمبر يوم 10 يونيو في تمام الساعة 7 مساء بتوقيت القاهرة.

ومن المقرر أن ينطلق معسكر الفراعنة يوم 28 مايو الجارى، استعدادًا لخوض المباراتين، وذلك بناء على رغبة حسام حسن المدير الفنى للفراعنة الذى طلب ضرورة تقديم موعد انطلاق المعسكر المقبل استعدادًا لمباراتى الفراعنة فى التصفيات المؤهلة لكأس العالم.

المنتخب الوطني منتخب مصر الجبلاية اتحاد حسام حسن

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