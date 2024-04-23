مدرب المنتخب الوطنى الأسبق يحذر الأهلى من رحيل مصطفى شوبير

حذر فكري صالح مدرب منتخب مصر الأسبق، إدارة النادي الأهلي، من التفريط في خدمات مصطفى شوبير حارس مرمى الفريق، سواء على سبيل الإعارة أو البيع النهائي، مع عودة محمد الشناوي حارس مرمى الفريق الأساسي من الإصابة.

وقال صالح خلال مداخلة هاتفية له في برنامج "صباحكو رياضة"، المذاع عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة وتقدمه الإعلامية نجلاء حلمي:" لا بد أن يحافظ الأهلي على مصطفى شوبير، وعدم التفريط في خدماته خلال الفترة المقبلة، وخاصة مع عودة محمد الشناوي من الإصابة التي ألمت به".

فكر صالح يحذر الأهلي من رحيل حارسه

وأشار مدرب حراس منتخب مصر السابق: "أنصح الأهلي بالحفاظ على مصطفى شوبير، خاصة وأنه يعد من الحراس الواعدين ولا يجب رحيله مطلقا، لن يعيب مصطفى شوبير إذا جلس خلال الفترة المقبلة على دكة البدلاء لزميله محمد الشناوي، وهذا لا يقلل إطلاقا من إمكاناته كحارس مميز".

وأضاف صالح:" تنافس محمد الشناوي ومصطفى شوبير سيصب في مصلحة منتخب مصر، وإذا امتلك الأهلي 3 حراس مميزين وليس حارسين فقط، هذا أمر جيد، ولن يقلل من أحد الحراس في".

وتجدر الإشارة إلى أن مصطفى شوبير، يشارك مع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، منذ شهر يناير الماضي، وتحديدا عقب إصابة حارسه الدولي الأساسي محمد الشناوي، بخلع في الكتف، مع منتخب مصر في بطولة كأس الأمم الإفريقية، التي أقيمت مؤخرا فى كوت ديفوار.

واستطاع مصطفى شوبير، تقديم أوراق اعتماده رسميا، على مدار المباريات التي زاد فيها عن مرمى الأهلي الفترة الماضية محليا وقاريا، ونال ثقة الجميع، بين جماهير وجهاز فني.

وكان لمصطفى شوبير، دور بارز في مواجهة المارد الأحمر الأخيرة أمام مازيمبي الكونغولي، والتي انتهت بالتعادل السلبي، السبت الماضي، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.