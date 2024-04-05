مجدى عبد الغنى: أداء مصطفى شوبير مع النادى الأهلى مميز جدًا

أكد الكابتن مجدي عبدالغني، نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، أن مصطفى شوبير حارس مرمى النادي الأهلي ونجل الكابتن أحمد شوبير حارس مميز، منوهًا بأنه إن لم يكن لديه صبر كان سيرحل من النادي الأهلي.

وأوضح "عبدالغني"، خلال لقائه ببرنامج "حبر سري"، مع الإعلامية أسما إبراهيم، على قناة القاهرة والناس، أن نجاح واستمرار شوبير في الأهلي مرهون بعدم الموافقة على الخروج من النادي الأهلي على سبيل الإعارة، منوهًا بأن الكابتن أحمد شوبير ساند نجله إعلاميًا في العديد من الموقف، كما أنه سند؛ لأنه حارس مرمى مميز.

وأوضح أن أداء مصطفى شوبير مع النادي الأهلي مميز جدًا خلال المباريات الماضية، مؤكدًا ببدء حدوث قناعات جماهيرية بمصطفى شوبير بعد الأداء المميز خلال المباريات الماضية.