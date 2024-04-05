محمد السيد عيد لـ الشاهد: “قاسم عبده قاسم" قال عنى ”الرجل يكتب التاريخ"

أكد محمد السيد عيد، الكاتب والسيناريست، أنه أحيانًا يتدخل في بعض الديكورات والملابس في الأعمال التاريخية التي يقدمها، ولكن ليخدم القصة، أن تطلب الوضع.

وقال خلال حواره مع برنامج "الشاهد" مع الدكتور محمد الباز على قناة "إكسترا نيوز" بعنوان “الإخوان- الحشاشين”:"أتذكر في أن قاسم عبده قاسم لما كتبت أحد المسلسلات وهو راجعه.. كتب أن هذا الرجل يكتب التاريخ، وفي الإمام الغزالي عدلت على مصممة الأزياء بسبب لون الجلابية، لأن الغزالي تصوف بعدما بلغ الأربعين من عمره ولكن قبل ذلك كان في خدمة نظام المُلك ولازم لبسه كان يظهر أنه شديد الثراء قبل مرحلة التصوف".

وتابع:"أنا روحت اتفرج على الديكور قاعة نظام المُلك لقيت مهندس الديكور عامل ناس لبسين لبس أشكال أشورية، وقلت له أن في الإسلام مفيش حاجة صور للبشر دا في الإسلام محرم مش موجود نهائي الكلام دا يتشال ولكن هو مشلوش وفي يوم كنت عوض في احدى لجان الاتحاد الإذاعة والتلفزيون روحت أحضر اللجنة لقيت إبراهيم فؤاد بيكلمني مينعفش الديكور دا نعمله أي حاجة ورفض العمل في الديكور دا وذهبت إلي رئيس قطاع الإنتاج وقولته أني بحملكم المسؤلية الديكور دا محدش يستخدمه ميطلعش في المسلسل لأنه غلط".

برنامج "الشاهد"

ويعد برنامج "الشاهد" الذى يقدمه محمد الباز، على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال.