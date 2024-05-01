سافر بالعجلة من المنوفية إلى دهب.. مواطن يحتفل بـ عيد تحرير سيناء على طريقته الخاصة

العمر مجرد رقم ويظل الإنسان يبحث عن ذاته وشغفه إلى أن يفنى، وتنشر جريدة الدستور قصه لشخص وجد شغفه في هوايه بعد سن الخامسة والخمسين فهو يبلغ من العمر الآن 59 عاما.

سطر خالد فريد أبو راضي، موجة بالتربية والتعليم بمحافظة المنوفية، يبلغ من العمر 59 عاما، ملحمة من حب الهواية التي لفت بها أنظار العديد من متابعيه من أهله وأصدقاؤه، حيث اتخذ من رياضة ركوب الدراجات هواية لحياة جديدة منذ 4 سنوات، وبدأ يستخدم الدراجة في كل مكان، تحركاته في المرور على المدارس، السفر للقاهرة لزيارة أقاربه، بل تطور الأمر للسفر إلى كل محافظات مصر.

وقال خالد أبو راضي، إنه وثق الاحتفالات بأعياد تحرير سيناء منذ أيام برحلة إلى أرض سيناء الحبيبة موثقا ذلك بصور بسيطة وفيديوهات، روى خالد أبو راضي الموجه بالتربية والتعليم قصته، حيث قال إنه سافر إلى السلوم في رحلة استغرقت حوالي 3 أيام بالدراجة، كما ذهب إلى الواحات البحرية، ويشارك مع فريق من القاهرة في الرحلات والمغامرة.



وأضاف أنه سافر مع مجموعة تتخطى العشرين فردا إلى رفح منذ عامين وكانت من أحلى رحلات الدراجات وكان في استقبالنا وفد رسمي شعبي كبير، نحمل علم مصر في أي مكان نذهب له، نؤكد دائما على جمال بلدنا وأنها تستحق.

ومن بين تلك الرحلات التي سافر لها خالد أبو راضي، كانت برفقة محمد المصري ابن بسيون بالغربية، والذي سافر إلى السعودية لأداء مناسك العمرة بالدراجة، وظل معه حتى الغردقة، ثم عاود.



وعن آخر رحلاته كانت منذ أيام إلى سيناء الحبيبة بالتزامن مع احتفالات عيد تحريرها، والتي زار فيها دهب وسانت كاترين ورأس سدر، واستقبله عدد من الأصدقاء المشاركين معه فى نفس الهواية، ثم عاد إلى مسقط رأسه في المنوفية مرة أخرى.



وأشار خالد أبو راضي، إلى عدم رضاء بعض أفراد أسرته على الرحلات الطويلة نظرا لتقدم السن، لكنه يرى فيها متعة ومغامرة تستحق، مؤكدا رغبته في الاستمرار بتلك الرياضة حتى آخر حياته، موجها حديثه للشباب ناصحا إياهم بضرورة ممارسة الرياضة في حياتهم اليومية.

خالد أبو راضي

خالد أبو راضي

خالد أبو راضي

خالد أبو راضي