الثلاثاء 30 أبريل 2024
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توقيع برتوكول بين المعهد القومي للمسالك البولية والكلى ومستشفيات جامعتي المنوفية وسوهاج

دكتور محمد النعماني
دكتور محمد النعماني عميد كلية الطب

استقبل الدكتور محمد فهمي النعماني عميد كلية طب المنوفية، ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، الدكتور محمد صلاح الأمين العام للجمعية المصرية لأمراض وزراعة الكلي وعميد معهد الكلى والمسالك البولية وممثل قارة أفريقيا في الجمعية الدولية لأمراض الكلى ISN.

بحث تسريع وتيرة برامج زراعة الكلى

وذلك بحضور الدكتور سعيد خميس رئيس وحده الكلى ومدير برنامج زرع الكلى بالمستشفيات الجامعية، والدكتور احمد زهران أستاذ أمراض الكلى بكلية الطب جامعة المنوفية، وذلك بهدف وضع برتوكول للتعاون بين المعهد القومي للمسالك البولية والكلى ومستشفيات جامعة المنوفية، لتسريع وتيرة برامج زراعة الكلى.

ورحب الدكتور محمد فهمي النعماني بالحضور معربا عن  سعادته بتبادل الخبرات، مشيرا إلى أن اللقاء تضمن مناقشة آليات تنفيذ الفعاليات والمراحل القادمة من توقيع البروتوكول، ووضع الخطط بما يسهم في سرعة تفعيل برنامج زراعة الكلى بالمستشفيات الجامعية.

يذكر أن أن سبق وقد تم توقيع برتوكول تعاون مشترك بين وحده الكلي بالمستشفيات الجامعية ومعهد الكلي بجامعة المنصورة بمجال زراعة الكلى

رئيس جامعة المنوفية يترأس لجنة الاحتياجات ويناقش الخطة الخمسية لتعيين المعيدين

وعلي صعيد آخر منفصل كان قد ترأس الدكتور أحمد القاصد، رئيس جامعة المنوفية، اجتماع لجنة الاحتياجات الجامعية، بحضور الدكتور صبحي شرف نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور حازم صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث والدكتور ناصر عبد الباري نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب،  والمستشار عمر  تركي المستشار  القانوني لرئيس الجامعة، وأعضاء اللجنة من عمداء الكليات، ومدير عام شئون أعضاء هيئة التدريس.

وأكد  الدكتور أحمد القاصد، أنه تم  خلال الاجتماع استعراض احتياجات الأقسام لتكليف المعيدين وفقا للخطة الخمسية 2024 - 2029  لكل كلية من احتياجات الأقسام، مؤكدا ضرورة الالتزام بالخطة الخمسية المعتمدة من مجلس الجامعة والالتزام بالشفافية والموضوعية عند وضع خطة الاحتياجات، وأن يكون التعيين وفقا للاحتياجات الفعلية للكليات والقواعد القانونية المنظمة وقانون تنظيم الجامعات، مشيرا إلي ضرورة  وضع تعريفات وشروط واضحة  لكل وظيفة.

وأشار رئيس جامعة المنوفية إلى أن اللجنة ناقشت احتياجات الكليات، وأسس التعيين والتكليف وفقا للقواعد المتبعة والقوانين المنظمة، موضحا أنه تم مناقشة الخطة الخمسية لكليتي الطب ومعهد الكبد.

محافظة المنوفية المعهد القومي لزراعة الكلي مستشفيات جامعة المنوفية برتوكول تعاون جامعة المنوفية

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