الإثنين 29 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

"صحة المنوفية" تغلق مركزا ومعملا للأسنان

عيادة ومعمل الأسنان
عيادة ومعمل الأسنان الغير مرخصين

أغلقت الجهات المعنية في محافظة المنوفية عيادة ومعمل أسنان غير مرخصين بعد ضبط اتهام شاب حاصل على بكالوريوس شريعة وقانون بانتحال صفة طبيب أسنان وتحرير محضر بالواقعة.

وعرض قسم شرطة منوف المتهم في واقعة انتحال صفة طبيب أسنان على جهات التحقيق لاتخاذ القرار المناسب في الواقعة، عقب تحرير محضر شرطة أمس بوجود إدارة العلاج الحر ورئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة منوف وقوة أمنية.

وتكثف الجهات المعنية في مديرية الصحة بالمنوفية، حملاتها على المنشآت الصحية الخاصة والحكومية لضمان الخدمة المتميزة والآمنة للمواطنين من أبناء المحافظة في كافة المراكز.

وترجع تفاصيل الواقعة إلى نجاح مديرية الصحة بالمنوفية بالتعاون مع قوة أمنية من قسم شرطة منوف في ضبط حاصل على بكالوريوس شريعة وقانون، بعد اتهامه بانتحال صفة طبيب أسنان وفتح عيادة ومعمل أسنان في منوف.

وبدأت الواقعة بوصول معلومات لمديرية الصحة بالمنوفية، بقيام المتهم بمزاولة مهنة طبيب الأسنان وفتح عيادة ومعمل أسنان بمدينة منوف، غير مرخصة، وكلفت الدكتورة رشا خضر وكيل وزارة الصحة، إدارة العلاج الحر برئاسة الدكتورة شيرين مسعد مدير إدارة الحر وفريقها باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
وترأس وحيد عبد ربه رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة منوف، والدكتورة شيرين مسعد مدير إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة، وأطباء العلاج الحر، بمصاحبة قوة أمنية، حملة على العيادة والعمل الذي ورد عنه معلومات.

وحررت القوة الأمنية محضرا حمل رقم 3046 جنح قسم شرطة منوف ضد ع،ح والمتهم بمزاولة مهنة طبيب الأسنان وفتح عيادة ومعمل أسنان غير مرخص بمدينة منوف، وذلك بعد ضبط وتحريز بعض محتويات العيادة وسط ذهول من الجميع في مركز منوف لمعرفة الواقعة. 

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