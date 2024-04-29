الإثنين 29 أبريل 2024
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محمد الباز

محافظات

محافظ المنوفية يستقبل رئيس المجلس المصرى للشئون الخارجية

محافظ المنوفية
محافظ المنوفية

استقبل صباح اليوم اللواء إبراهيم أبوليمون، محافظ المنوفية، بمكتبه بالديوان العام، السفير محمد العرابي، وزير خارجية مصر الأسبق، رئيس المجلس المصري للشئون الخارجية.

تأتي هذه الزيارة علي هامش حضور فعاليات احتفالية الهيئة العامة للاستعلامات بعيد تحرير سيناء، والتي ينظمها مركز النيل للإعلام بشبين الكوم، حضر اللقاء محمد موسي، نائب المحافظ، الأستاذ الدكتور أحمد القاصد، رئيس جامعة المنوفية، الدكتور أحمد يحيي، رئيس قطاع الإعلام الداخلي بالهيئة العامة للاستعلامات.

ورحب المحافظ برئيس المجلس المصري للشئون الخارجية علي أرض المنوفية، مشيرًا إلى  أن ذكرى تحرير أرض سيناء جسدت إرادة خير أجناد الأرض الذين ضحوا بدمائهم من أجل جزء غالي وثمين من أرض الوطن، مثمنًا جهود الدولة واهتمامها بتعمير سيناء بالمشروعات القومية العملاقة والاستفادة من خيرها وذلك ضمن رؤية القيادة الرشيدة للرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، مؤكدًا أن تلك الذكرى الغالية ستظل تخليدًا لملحمة تاريخية للعزة والكرامة وعزيمة الجيش المصري وإصراره علي تحقيق الانتصار، وقد أهدي محافظ المنوفية درع المحافظة لرئيس المجلس المصري للشئون الخارجية كهدية تذكارية وتقديرًا لجهوده المتميزة.

وأعرب السفير محمد العرابي عن سعادته بتواجده اليوم على أرض المنوفية وحفاوة الاستقبال، مثمنًا جهود محافظ المنوفية في تحقيق تنمية شاملة بكل قطاعات الخدمية للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين وفقًا لمحاور الجمهورية الجديدة، مشيرًا إلى الدور الحيوي والمهم الذي لعبته الدبلوماسية المصرية ونجاحها في توظيف قدرتها وخبراتها وإمكاناتها لاستعادة سيناء كاملة عبر المفاوضات السياسية والسلام.

ومن المقرر عقد ندوة إعلامية تحت عنوان "سيناء السلام عبقرية الدبلوماسية المصرية " بمقر قاعة المؤتمرات بمركز المعلومات بجامعة المنوفية،  بحضور المستشار العسكرى، تتناول الندوة إطلالة علي جهود الدبلوماسية المصرية في الدفاع عن الموقف المصري في المحافل الدولية والإقليمية ما بين هزيمة يونيو ونصر أكتوبر، فضلًا عن عقد مفاوضات شاقة استمرت حتي توقيع معاهدة السلام واسترداد طابا بمشاركة نخبة من كفاءات دبلوماسية وقانونية وتاريخية وعسكرية.

محافظ المنوفية المجلس المصري لشئون الخارجية احتفالية الهيئة العامه للاستعلامات محافظة المنوفية احتفالية تحرير سيناء

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