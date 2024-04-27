السبت 27 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

استمرار تلقي طلبات التسجيل في مبادرة المشروعات الخضراء الذكية بالمنوفية

المشروعات الخضراء
المشروعات الخضراء

أكد اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية،اإستمرار تلقي طلبات التسجيل في المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية في دورتها الثالثة لعام 2024 على الموقع الرسمي للمبادرة من خلال الرابط https://award.sgg.eg/Home/Login/، والتي أطلقتها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بهدف تأكيد الدور الريادي في مجال تعزيز العمل المناخي ودعم المشروعات الخضراء وإيجاد حلول إبتكارية للمشكلات البيئية تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.

وأضاف المحافظ أنه جاري استقبال طلبات المشروعات المقدمة من كل الجهات داخل المحافظة طبقًا لفئات المشروعات الـ6 التي تتضمنها المبادرة (مشروعات كبيرة الحجم، مشروعات متوسطة، مشروعات محلية صغيرة "حياة كريمة"، والمشروعات المقدمة من الشركات الناشئة، والمشاركات المجتمعية غير الهادفة للربح، وكذلك المشروعات التنموية المتعلقة بتمكين المرأة والاستدامة). 

المعايير المطلوبة للمشروعات الخضراء الذكية

ودعا محافظ المنوفية أصحاب المشروعات من أبناء المنوفية للمشاركة بالمشروعات والأفكار التي تلبي المعايير المطلوبة للمشروعات الخضراء الذكية، مشيرًا إلى أهمية المبادرة الوطنية وتوجه الدولة نحو القيام بمشروعات صديقة للبيئة انطلاقًا من الإستراتيجية الوطنية لتغير المناخ وتنفيذًا لرؤية مصر 2030، مؤكدا حرصه واهتمامه على تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية الشاملة لتحقيق أهداف المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء والذكية للتعامل مع البعد البيئي وتغيرات المناخ من أجل تحسين نوعية الحياة للوصول إلى نظام بيئي متكامل ومستدام.

وعلى صعيد آخر، كان قد شدد اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، على رؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة وبالتنسيق مع الجهات المعنية بضرورة المتابعة المستمرة لأعمال تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية الجارى تنفيذها ضمن الخطه الاستثمارية، بمختلف القطاعات لإحداث نقلة نوعية بمستوى الخدمات للارتقاء بجودة الحياة المعيشية للمواطنين والمقيمين بمحافظة المنوفية.

طلبات التسجيل المشروعات الخضراء الذكية محافظة المنوفية تلقي الطلبات التسجيل

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