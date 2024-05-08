كارثة بمدرسة في فيصل.. معلمة تشوه وجه طالبة بمياه مغلية (صور)

تسبب استهتار معلمة داخل مدرسة خاصة في منطقة فيصل بالجيزة، في كارثة حقيقية، فقد شوهت المعلمة وجه طالبة بالصف السادس الإبتدائي بعد إلقاء مياه مغلية فوقها.

استهتار مدرسة..

قالت والدة الطالبة كارولين مرقس، في الصف السادس الإبتدائي، إن ابنتها "كارولين" كانت واقفة في فناء المدرسة مع صديقتها وإذا تفاجأت بسقوط مياه مغلية على رأسها من الدور الأول، حيث كانت المعلمة تلقي هذه المياه ولا تلتفت إذا كان هناك طلاب في الفناء أم لا.

والدة الطفلة: مش هسيب حق بنتي

وأضافت والدة الطالبة في تصريحات لـ"الدستور": حدث لابنتى تشوهات في الوجه والرأس وحروق من الدرجة الثانية، وحررت محضر في قسم شرطة العمرانية.

وقالت والدة الطفلة خلال تصريحاتها: سوف أخذ حقي بالقانون من هذه المعلمة المستهترة بأرواح طلاب المدرسة، وأناشد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، لأخذ حق ابنتي، فكل ما أريده الآن أن يعود وجه ابنتى إلى طبيعته وأن تشفى.

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