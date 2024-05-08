الأربعاء 08 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

"ثقافة الأقصر" تحتفي بتوقيع كتاب "ديكود"

احتفالية ليوم اليتيم
احتفالية ليوم اليتيم بقرية حبيبة

نظم فرع ثقافة الأقصر، مجموعة متنوعة من الفعاليات الثقافية والفنية ضمن برنامج الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، المعد خلال شهر مايو الحالي، في إطار أنشطة وزارة الثقافة.

نظم نادي أدب الأقصر حفل توقيع ومناقشة كتاب "ديكود" سيناريوهات تخليق النص وفك الشفرات عن دار كيميت للكاتبة والباحثة الدكتورة أسماء خليل.

أدار المناقشة د. قرشي دندراوي أستاذ النقد الأدبي وعميد كلية الآداب بجامعة قنا، حيث تحدث عن النقد الأدبي ما بعد البنيوية والنقد التكويني نشأته وملامحه وفاعليته في مصر.

وتحدث د. محمد مختار الحسيني دكتوراه النقد الأدبي جامعة جنوب الوادي عن الأدب العربي ما بين إبداع الأديب ووعي المتلقي وعن النقد العربي الحديث وحركية الثقافة المعاصرة وعن العمق الفني في أدبنا القديم وعمق التأويل، وذلك بحضور الشاعر أحمد العراقي رئيس النادي وكوكبة من شعراء وأدباء الأقصر وإسنا وأسوان والمهتمين بالشأن الثقافي.

ومن ناحية أخرى، وضمن الأنشطة المقامة باقليم جنوب الصعيد الثقافى برئاسة عماد فتحى، من خلال فرع ثقافة الأقصر برئاسة حسين النوبى، نظم قصر ثقافة الأقصر احتفالية ليوم اليتيم بقرية حبيبة السياحية باستضافه عديد من الجمعيات الأهلية التي ترعى الأطفال الأيتام لتكريمهم وتضمن برنامج الحفل فقرة الساحر وتقديم الألعاب السحرية بمشاركة الحضور، بجانب فقرة ترفيهية بمشاركة الأطفال باللعب والرقص مع العرائس، أعقبها فقرة التنورة، توزيع الألعاب والبلونات للأطفال، فقرة ثقافية سؤال وجواب مع تقديم الجوائز للفائزين، وتنفيذ ورش فنية مختلفة عمل مسكات بالفوم الجليتر وتوزيعها للأطفال، وورشة رسم على الوجه.

وكانت قد قامت الإدارة العامة للفنون التشكيلية والحرف البيئية باستكمال دورها الفعال في تنمية وتطوير الحرف البيئية بمختلف محافظات الجمهورية، من خلال مشروع "دور تتطور" لإعادة تدوير المخلفات والخامات البيئية المختلفة.

ويتم تنفيذ دورة تدريبية فى مجال أشغال الخشب بمحافظة الأقصر بقصر ثقافة الأقصر، وذلك خلال الفترة من ٢٠٢٤/٤/٢٠ حتى ٢٠٢٤/٥/١٩، تنفيذ الورش العملية الفنان مأمون الحجاجى.

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فرع ثقافة الأقصر الهيئة العامة لقصور الثقافة وزارة الثقافة النقد الأدبي جامعة جنوب الوادي النقد التكويني

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