432 محضرًا تموينيًا خلال حملات مكبرة على الأسواق والمخابز بديروط

شنَّت الإدارة التموينية بمركز ديروط، شمال أسيوط، العديد من الحملات خلال شهر أبريل الماضي، بقيادة كامل عبدالباسط، مدير إدارة تموين ديروط، ومحمد سليم أحمد، رئيس الرقابة التموينية بإدارة تموين ديروط، حيث داهمت العديد من مخازن السلع الغذائية والمخابز بنطاق المركز في القرى والأحياء.

وأسفرت الحملات التموينية، عن تحرير عدة محاضر خلال شهر أبريل الماضي، وذلك بناءً على تعليمات الدكتور علي مصلحي، وزير التموين، واللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، وممدوح حماد، وكيل وزارة التموين بأسيوط والسيد محمود نجار عطا، وكيل الوزارة رئيس مركز ومدينة ديروط، والتي شددوا فيها على إحكام الرقابة على الأسواق والمخابز.

وأسفرت الحملات عن تحرير ٤٣٢ محضرًا مصنفًا كالآتي: أولًا في مجال المخابز تم تحرير ٣٨٩ محضرًا من بينها ٨١ محضر نقص وزن، و٧١ محضر مواصفات، و٨٠ محضر عدم نظافة أدوات العجن، و٣٢ محضر عدم تسليم بون، ٣٤ محضر عدم إعلان عن المواعيد، و٥٧ محضر عدم الاحتفاظ بسجل التفتيش، و٣ محاضر عدم الاحتفاظ بميزان حساس، و٣١ محضر توقف جزئي عن العمل.

وفي مجال الأسواق، تم تحرير ٤٣ محضرًا مصنفًا كالآتي: ١ محضر كبد ولحوم مجمدة بدون بيانات، و٨ محاضر بيع سجائر بأزيد من السعر الرسمي، و٨ محاضر عدم إعلان عن الأسعار بالمحلات التجارية، و١٤ محضر عدم إعلان عن الأسعار في المخابز السياحية، و١ محضر بيع خبز سياحي بأزيد من السعر، و٣ محاضر عدم إعلان عن الأسعار مخابز فينو، و٤ محاضر بيع فينو بأزيد من السعر، و٤ محاضر غلق وعدم إعلان مستودعات بوتاجاز.

جانب من الحملات التموينية