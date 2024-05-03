الجمعة 03 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

432 محضرًا تموينيًا خلال حملات مكبرة على الأسواق والمخابز بديروط

إدارة تموين ديروط
إدارة تموين ديروط

شنَّت الإدارة التموينية بمركز ديروط، شمال أسيوط، العديد من الحملات خلال شهر أبريل الماضي، بقيادة كامل عبدالباسط، مدير إدارة تموين ديروط، ومحمد سليم أحمد، رئيس الرقابة التموينية بإدارة تموين ديروط، حيث داهمت العديد من مخازن السلع الغذائية والمخابز بنطاق المركز في القرى والأحياء.

وأسفرت الحملات التموينية، عن تحرير عدة محاضر خلال شهر أبريل الماضي، وذلك بناءً على تعليمات الدكتور علي مصلحي، وزير التموين، واللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، وممدوح حماد، وكيل وزارة التموين بأسيوط والسيد محمود نجار عطا، وكيل الوزارة رئيس مركز ومدينة ديروط، والتي شددوا فيها على إحكام الرقابة على الأسواق والمخابز.

وأسفرت الحملات عن تحرير ٤٣٢ محضرًا مصنفًا كالآتي: أولًا في مجال المخابز تم تحرير ٣٨٩ محضرًا من بينها ٨١ محضر نقص وزن، و٧١ محضر مواصفات، و٨٠ محضر عدم نظافة أدوات العجن، و٣٢ محضر عدم تسليم بون، ٣٤ محضر عدم إعلان عن المواعيد، و٥٧ محضر عدم الاحتفاظ بسجل التفتيش، و٣ محاضر عدم الاحتفاظ بميزان حساس، و٣١ محضر توقف جزئي عن العمل.

وفي مجال الأسواق، تم تحرير ٤٣ محضرًا مصنفًا كالآتي: ١ محضر كبد ولحوم مجمدة بدون بيانات، و٨ محاضر بيع سجائر بأزيد من السعر الرسمي، و٨ محاضر عدم إعلان عن الأسعار بالمحلات التجارية، و١٤ محضر عدم إعلان عن الأسعار في المخابز السياحية، و١ محضر بيع خبز سياحي بأزيد من السعر، و٣ محاضر عدم إعلان عن الأسعار مخابز فينو، و٤ محاضر بيع فينو بأزيد من السعر، و٤ محاضر غلق وعدم إعلان مستودعات بوتاجاز.

جانب من الحملات التموينية
جانب من الحملات التموينية
جانب من الحملات التموينية
جانب من الحملات التموينية
مركز ديروط إدارة تموين ديروط اللواء عصام سعد محافظ أسيوط الدكتور على مصلحي وزير التموين الاسواق والمخابز

مواد متعلقة

رئيس مدينة الأقصر يشن حملة إزالات تعدٍ على المبانى المخالفة

المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب تشارك باحتفالية "صوت الطفل"

بمشاركة 500 شاب.. الشباب والرياضة تنفذ قوافل "حياة كريمة" بشمال سيناء (صور)

"تموين أسيوط" يشن حملات للرقابة على الأسواق والمخابز (صور)

رئيس جامعة العريش يفتتح متحف التراث السيناوى

جامعة الأقصر تنظم أول ملتقى توظيف لخريجى جنوب الصعيد

محافظ شمال سيناء يتفقد ملاحة "سبيكة" لتعظيم الاستفادة من الثروات

"مشروعات التنمية في مصر" ضمن سلسلة محاضرات "ثقافة بهاء طاهر" بالأقصر

الأكثر قراءة

عاجل| "التنمية المحلية": إتاحة "أبلكيشن موبايل" للتعامل على مخالفات البناء

يورجن كلوب يكشف: هل تم حل الخلاف مع محمد صلاح؟

هل البنوك إجازة غدا الخميس؟.. اعرف موعد الاجازات الرسمية 2024

تسريب صورها عارية من المشرحة.. تفاصيل قتل البلوجر العراقية أم فهد (فيديوجراف)

هل البنوك إجازة غدا الخميس؟.. اعرف موعد عطلة عيد العمال وشم النسيم

أول تحرك من محافظ البحر الأحمر بعد "الإعلان الخادش" بالغردقة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.كريمة الحفناوى

عيد العمال وحرية التنظيم النقابى

أحمد بهاء الدين شعبان

رجعوا التلامذة!

لواء. محسن الفحام

أسبوع الأعياد

خالد حريب

بعث المبادرة العربية من جديد

محمد عبدالعزيز

بطولة "سيد البلد".. زعيم الثغر

محمد الراعي

التحكيم وسلوكيات اللاعبين سبب تراجع مستوى الأهلى والزمالك

حسن الهتهوتى يكتب: لـ«سيناء» رب يحميها

د. محمد عفيفي

نجيب محفوظ فى أبوظبى

صور

الأقباط يحيون ذكرى الجمعة العظيمة

فرحة هدف فوز الزمالك على البنك الأهلى

إقبال كبير على مهرجان التمور بوزارة الزراعة

محطة تل أبيب

المزيد

قلق أوروبى من تصاعد الانتهاكات الإسرائيلية تجاه الوجود المسيحى فى الأراضى الفلسطينية

الصحة العالمية: خطتنا لتغطية التوغل الإسرائيلى فى رفح الفلسطينية لن تمنع الكارثة

اليوم 210 للعدوان.. الاحتلال يكثف غاراته على رفح ومناطق متفرقة من غزة