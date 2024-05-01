الأربعاء 01 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

رئيس جامعة العريش يفتتح متحف التراث السيناوى

جانب من الافتتاح
جانب من الافتتاح

افتتح د.حسن الدمرداش، رئيس جامعة العريش، متحف التراث السيناوي والمقام بقاعة المعارض بمقر جامعة العريش بالبلد، في حضور سوسن حجاب، وذلك بمناسبة العيد القومي للمحافظة واحتفالات الجامعة بعيد تحرير سيناء.

وأكد رئيس الجامعة أن محافظة شمال سيناء تنفرد عن غيرها من المحافظات بالمورث التراثي الكبير في شتي مناحي الحياة، مؤكدًا أن متحف التراث يجسد مفردات التراث والأدوات المستخدمة في الحياة اليومية القديمة.

وعن المعرض، قالت سوسن حجاب، رئيس مجلس إدارة جمعية حقوق المرأة السيناوية، إن متحف التراث السيناوي تأسس في أوائل تسعينيات القرن الماضي بالجهود الذاتية بجوار ديوان عام المحافظة بالعريش، ليعكس الحياة البدوية السيناوية ومفرداتها من أدوات طعام وزينة وأعشاب تستخدم في التداوي وبيت الشعر البدوي، ونماذج للبيت العرايشى وللكليم اليدوي والأزياء والحلي البدوية وأدوات الزينة والحياة البدوية اليومية، وأعيد افتتاحه مرة أخرى في مكانه الجديد بحي المساعيد في العريش.

أضافت سوسن حجاب أن محتويات المتحف آلت إلى الجمعية، حيث أعيد افتتاح المعرض مرة أخرى في مكانه الجديد بحي المساعيد بالعريش.

من جانبه، قال إبراهيم محمد سالم المدير التنفيذي لمتحف التراث السيناوي، إنه تم افتتاح المتحف بالتزامن مع اليوم العالمي للتراث، الذى يتم الاحتفال به في العديد من دول العالم وبالتزامن مع العيد القومي للمحافظة وأعياد تحرير سيناء.

أضاف سالم يتضمن المعرض عددا من الندوات حول التراث ومعالم وتاريخ سيناء ومعرضا للصور الفوتوغرافية، بجانب المشاركة في مهرجان الهجن بشمال سيناء باعتبار رياضة الهجن أحد مفردات التراث السيناوي.

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رئيس جامعة العريش التراث السيناوى عيد تحرير سيناء محافظة شمال سيناء المرأة السيناوية

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