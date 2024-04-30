محافظ شمال سيناء يتفقد ملاحة "سبيكة" لتعظيم الاستفادة من الثروات

تفقد اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء يرافقه المهندس محمد إبراهيم يونس، رئيس مجلس إدارة شركة النصر للملاحات والعضو المنتدب، ملاحة سبيكة، في حضور اللواء مصطفى محمد مصطفى رئيس الإدارة المركزية لمكتب المحافظ والمهندس خالد عماشة رئيس قطاع ملاحة سبيكة.



وأكد المحافظ، توافر العديد من الثروات والخامات التعدينية والملاحات وغيرها بكميات كبيرة واحتياطيات تكفي العديد من الصناعات لسنوات قادمة، مشيرا إلى تعظيم الاستفادة من هذه الثروات.



وأشار المحافظ، إلى أن ملاحة سبيكة من أكبر الملاحات على مستوى المحافظات، إذ تبلغ مساحتها الكلية 26 كيلو متر مربع، وتنتج أجود أنواع الملح الذي يتم تصديره لعدد من دول العالم.



وبدوره أكد المهندس محمد إبراهيم يونس رئيس مجلس إدارة شركة النصر للملاحات والعضو المنتدب، أن المساحة الكلية للملاحة يبلغ 26 كيلومتر مربع، وعدد بحيرات التركيز بها 3 بحيرات وهي أ، ب،ج، بإجمالي مساحة 17 كيلو متر مربع، وعدد أحواض الترسيب 10 أحواض منها 7 أحواض بالملاحة الرئيسية و3 أحواض بدراع الديب بإجمالي مساحة 6 كيلو متر مربع ومتوسط إنتاجها مليون طن سنويا.



ولفت يونس، إلى وجود عدد 2 وحدة غسيل بمتوسط إنتاج سنوي 300 ألف طن، إذ يقدر نسبة التصدير الخارجي منها بـ 60% من إجمالي الإنتاج و40% للسوق المحلى وشركات البتروكيماويات، مشيرًا إلى أن وحدة الكسارة والجرش بمتوسط إنتاج سنوي 250 ألف طن ونسبة التصدير منها 80%، مؤكدا على أنه جارى إنشاء وحدة غسيل جديدة بمتوسط إنتاج شهري 25 ألف طن ومتوسط إنتاج مصنع التكرير 4000 طن شهريا للسوق المحلى والتصدير الخارجي ومتوسط انتاج وحدة التعبئة الآلي 1200 طن شهريا.



وأكد يونس، أن كميات التصدير الخارجي حتى مارس 2024 مقدرة بـ 250 ألف طن وكميات المبيعات المحلية حتى مارس 2024 مقدرة بـ 135 ألف طن، لافتا إلى أن إنتاج وحدات الغسيل والجرش حتى مارس 2024 مقدرة بـ 400 ألف طن، بينما إجمالي الملح المستخرج حتى مارس 2024 مقدرة بـ 420 ألف طن.

محافظ شمال سيناء يتفقد ملاحة

جولة محافظ شمال سيناء بالملاحة

الملاحة

جولة محافظ شمال سيناء

محافظ شمال سيناء

محافظ شمال سيناء يتفقد ملاحة

محافظ شمال سيناء يتفقد ملاحة

محافظ شمال سيناء يتفقد ملاحة