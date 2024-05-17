الجمعة 17 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بعد اختفائه 12 يوما بالإسكندرية.. التحقيق في العثور على جثة طفل داخل بالوعة صرف

ارشيفيه
ارشيفيه

قررت نيابة مينا البصل بالإسكندرية، سرعة طلب تحريات إدارة البحث الجنائي واقعة العثور على جثة طفل داخل بالوعة صرف صحي بمنطقة القباري، بعد 12 يومًا من اختفائه، وسؤال شهود العيان عن الواقعة وندب الطب الشرعي لتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة، والتحفظ علي كاميرات المراقبة بمحيط المكان لفحصها.

تلقت مديرية أمن الإسكندرية، إخطار من مأمور قسم شرطة مينا البصل، يفيد بورود بلاغ بالعثور على جثة طفل مبلغ بتغيبه عن منزله، على الفور انتقل ضباط وحدة مباحث القسم رفقة الإسعاف إلى موقع البلاغ.
وبالمعاينة والفحص تبين من الفحص وجود جثة الطفل "أدهم ياسر محمود"، 4 سنوات ونصف داخل بالوعة صرف صحي بأحد الشوارع بالقرب من منزله بمنطقة طابية صالح بالقباري.

كشفت التحريات تلقى الأجهزة الأمنية بلاغًا في وقت سابق مطلع مايو الجاري من أسرة الطفل المذكور يفيد اختفائه، وتم تشكيل فريق بحث لكشف ملابسات اختفائه قبل أن يعثر على جثمانه اليوم، تحرر المحضر اللازم بقسم شرطة مينا البصل، وأخطرت النيابة العامة للتحقيقات.

وكانت قد قررت نيابة العامرية أول بالإسكندرية، سرعة طلب تحريات المباحث حول العثور على جثة طفل مذبوحا بطريق اسكندرية الصحراوي ويرتدي كامل ملابسه، والتحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط المكان لفحصها وكشف المتهمين والتصريح بدفن الجثة بعد انتداب الطب الشرعي لتشريحها لبيان سبب الوفاة.

بلاغ بالعثور علي جثة

وتلقت مديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة العامرية اول، يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة، بالعثور على جثة شخص متوفى إثر إصابته بجروح بكوبري الكافور دائرة قسم الشرطة.

انتقال الأجهزة الأمنية

وعلى الفور انتقل ضباط مباحث القسم إلى مكان البلاغ وبالمعاينة والفحص تبين وجود جثة لطفل مجهولة يبلغ من العمر 16 سنة، يرتدي كامل ملابسه وبه جرح قطعي بالرقبة على إثره لقي مصرعه، تم نقل الجثة إلى المشرحة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، والتي قررت سرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة والتحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط مكان الحادث.

التحقيق العثور على جثة طفل بالوعة صرف بالاسكندرية نيابة مينا البصل

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