الجمعة 17 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

انتشال جثة شخص قذفته أمواج البحر فى المنشية وسط الإسكندرية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

تمكنت قوات الإنقاذ النهري التابعة لإدارة الحماية المدنية بمديرية أمن الإسكندرية، من انتشال جثة شخص قذفته أمواج مياه البحر بمنطقة المنشية وسط المدينة، فيما توصلت التحريات إلى أن صاحب الجثة، مقيم فى محافظة الغربية وتم تسليم الجثمان لذويه عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيقات.

 

تلقت مديرية أمن الإسكندرية، إخطار من مأمور قسم شرطة المنشية، يفيد بورود بلاغ من المواطنين بالعثور على جثة مجهولة، بمياه البحر فى منطقة المنشية دائرة القسم.


وعلي الفور انتقل مأمور وضباط قسم الشرطة رفقة قوات الإنقاذ النهري وسيارة إسعاف إلى موقع البلاغ.


وبالمعاينة والفحص تبين العثور على جثمان شخص فى العقد الخامس من العمر ومناظرتها تبين عدم وجود ثمة إصابات ظاهرة بها.


وبسؤال شهود الواقعة قرر عدد من الاشخاص أنه أثناء تواجدهم أعلى حواجز الأمواج فى منطقة المنشية لممارسة هواية الصيد بالصنارة فوجئوا بوجود جثة المذكور بين الصخور ورجح الشهود أن تكون الجثة لشخص غريق وقذفته الأمواج بمكان العثور عليها.

 

 تم تحرر المحضر اللازم بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق، فيما توصلت تحريات الشرطة إلى تحديد شخصية المتوفي وتبين أنه مقيم بمحافظة الغربية، وبإستدعاء أهليته تعرفوا على الجثمان ولم يتهموا أحد بالتسبب فى وفاته، وعقب استكمال الإجراءات القانونية تم تسليم الجثمان لذويه لدفنه بمقابر العائلة.


وفي واقعة منفصلة كانت قد قررت النيابة العامة بالاسكندرية، سرعة طلب تحريات المباحث حول غرق شاب بمنطقة سيدي كرير، أثناء الاستحمام بمياة البحر، والتصريح بدفن الجثة بعد توقيع الكشف الطبي عليها لبيان سبب الوفاة، وسؤال شهود العيان حول الواقعة.

 

ظهور الجثمان

وقال الكابتن ايهاب المالحي، قائد فريق غواصين الخير، "الحمد لله الجثمان ظهر على سطح المياة بعد مكان الغرق بحوالي 4 كيلو تقريبا أثناء عملية البحث عنه.

 

بلاغ بغرق شخص

كانت قد تلقت مديرية أمن الإسكندرية، إخطار من الأهالي يفيد بغرق الشاب احمد مجدى أحمد حسن، 35 سنة، مقيم بمدينة نصر بمحافظة القاهرة، أثناء نزوله مياة البحر بقرية جارديان غرب الإسكندرية.

العثور جثة غرق بمياه المنشية وسط الإسكندرية أمن الأسكندرية

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