بعد انفجارها.. قوات الحماية المدنية تسيطر على حريق بسيارة بالإسكندرية

تمكنت قوات الحماية المدنية بالإسكندرية من السيطرة على حريق هائل اندلع، مساء اليوم الثلاثاء، في سيارة بمنطقة رشدى بشارع أبوقير، ما تسبب فى ارتباك مروري، وذلك دون حدوث إصابات، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.

تلقت مديرية أمن الإسكندرية إخطارًا من مأمور قسم شرطة الرمل أول، يفيد بورود بلاغ من إدارة شرطة النجدة، بنشوب حريق بسيارة بشارع أبوقير بمنطقة رشدى، تجاه شرق المحافظة وتوقف حركة المرور دون حدوث إصابات.

انتقل مأمور ضباط القسم وقوات الحماية المدنية رفقة سيارتي إطفاء وإسعاف وإدارة المرور إلى موقع البلاغ.

وبالمعاينة والفحص تبين نشوب حريق فى سيارة ملاكى أثناء سيرها بالشارع المشار إليه، ما أدى لتصاعد ألسنة اللهب، وانفجارها وتفحمها تمامًا.

أسفر الحريق عن احتراق السيارة بالكامل وإرباك حركة المرور فى اتجاه شرق المدينة، وجرى السيطرة على النيران، دون حدوث إصابات.

تمكنت إدارة المرور من تسيير الحركة المرورية بالطريق المشار إليه، وإعادتها لطبيعتها.

حرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت الجهات المعنية لمباشرة التحقيق في الواقعة.

كانت قد قررت نيابة الدخيلة بالإسكندرية، ندب الأدلة الجنائية لمعاينة آثار حريق في سيارة ملاكي "تومنايه" أمام الوحدة الصحية، منطقة الهانوفيل، التابعة لنطاق حي العجمي، دون حدوث إصابات أو وقوع خسائر بشرية، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، وسؤال شهود العيان.

تلقى اللواء خالد البروي، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة الدخيلة، يفيد بورود بلاغ من الأهالي، حول نشوب حريق في نطاق دائرة قسم شرطة الدخيلة بسيارة.

وانتقل ضباط مباحث قسم الشرطة رفقة قوات تابعة لإدارة الحماية المدنية، وسيارة إسعاف، إلى موقع البلاغ، تمت السيطرة على النيران بإخمادها وتبريد آثارها، لعدم امتدادها إلى المنطقة المحيطة، وجرى وضع سياج تأميني في محيط الحريق، حتى انتهاء عملية التبريد، ورفع آثاره.

وأسفر الحريق عن حدوث تلفيات بالسيارة، التي اشتعلت فيها النيران فجأة أثناء سيرها، فتم تحرير محضر إداري بالواقعة، وأخطرت النيابة التحقيقات.