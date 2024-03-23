غرق شاب بشاطئ النخيل في الإسكندرية وجاري البحث عن جثمانه

لقى شاب مصرعه غرقًا، بشاطئ النخيل غرب الإسكندرية، فيما تبحث قوات الإنقاذ النهري والغواصين المتطوعين عن جثمانه.

وقال الكابتن إيهاب المالحي، قائد فريق غواصين الخير بالإسكندرية، إن الغريق يدعى سيف الدين رمضان رشدي، يبلغ من العمر 21عامًا، وغرق منذ أمس بشاطئ النخيل.

وناشد "المالحي" غواصين الخير وتحديدا غواصين الاسكندرية، بسرعة الوصول لمكان الغرق، موضحًا أنه يقوم بتجهيز فريق من غواصين الخير المتطوعين للتوجه للبحث عن جثمان الغريق صباح غدًا الأحد، داعيًا الله أن يظهر في أقرب وقت، ويغفر له ويرحمه ويرزق أهله الصبر والسلوان.

طقس متقلب بالإسكندرية

وفي سياق متصل تشهد الإسكندرية طقسًا متقلبًا، منذ الخميس الماضي حيث تعرضت عروس البحر لأمطار خفيفة ونشاط في الرياح، كما من من المتوقع غدا الأحد أن تشهد محافظة الإسكندرية أمطارًا تبدأ خفيفة إلى متوسطة الشدة قد تزيد شدتها على بعض المناطق مع تقدم ساعات النهار على فترات متقطعة بالتزامن مع نوة عوة، آخر نوات فصل الشتاء.

وتشهد محافظة الإسكندرية استعدادات مكثفة عقب إعلان تعرض المحافظة للأمطار وفقّا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية، حيث يكلف اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية برفع درجة الاستعداد في جميع القطاعات الخدمية والحيوية بالمحافظة، وتكثيف التواجد الميداني على مدار الساعة لمتابعة تداعيات حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، ورصد أي حالات طارئة للتعامل الفوري، والتأكد من تحقيق السيولة المرورية بكل شوارع الإسكندرية.

كما يتم عقد غرفة عمليات المحافظة بشكل دائم ومستمر، خلال النوة، وذلك للتعامل مع أي أزمة طارئة، حيث تقوم الغرفة باستقبال كل شكاوى المواطنين الخاصة بتراكمات مياه الأمطار عن طريق أرقام غرف الطوارئ والخطوط الساخنة لتلقي بلاغات المواطنين بمحافظة الإسكندرية، كما تنشر المحافظة أرقام غرف الطوارئ والخطوط الساخنة والتي تعمل على مدار 24 ساعة.