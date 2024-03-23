السبت 23 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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"الإسكندرية الأزهرية" تعلن جدول اختبارات شهر مارس للمرحلة الابتدائية

منطقة الإسكندرية
منطقة الإسكندرية الأزهرية

أعلنت منطقة الإسكندرية الأزهرية، برئاسة الدكتور عبدالعزيز أبو خزيمة، جدول اختبارات شهر مارس للمرحلة الابتدائية، حيث أوضحت إدارة التعليم الابتدائي، أن اختبارات شهر مارس للصفوف (الرابع والخامس والسادس الابتدائي) للعام الدراسي 1445هـ - 2023/2024، تبدأ غدًا الأحد، الموافق 24/ 3/ 2024 وتنتهي الخميس الموافق 28/ 3/ 2024م.

من جهته، أوضح مصطفى بهي، مدير الإدارة، أن إدارة التعليم الابتدائي كثفت متابعاتها للمعاهد الابتدائية، الصباحية منها والمسائية، في إطار خطة المتابعة المستمرة للعملية التعليمية، تحت إشراف أيمن جاويش، مدير عام المواد الثقافية ورعاية الطلاب، وذلك لضمان سير العملية التعليمية بشكل جيد خلال شهر رمضان المبارك، منوهًا بأن الاختبارات تجرى دون تعطيل الدراسة، وتتم فيما تم الانتهاء منه خلال الشهر.

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IMG-20240323-WA0009
منطقة الإسكندرية الازهرية اختبارات شهر مارس العملية التعليمية شهر رمضان جدول اختبارات

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